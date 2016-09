Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zu Diebold Nixdorf

(ots) - Aktionärsdemokratie ist eine eigenartige Sache.

Kleinanleger haben in den Hauptversammlungen alles Recht der Welt, zu

fragen und Kritik zu äußern. Der Ton ist oft schärfer als in vielen

Parlamenten. Doch kommt es zur Abstimmung, zeigt sich, wo die Macht

wohnt. Dann sind die Mehrheiten oft so erdrückend wie sonst in

scheindemokratischen Gesellschaften. Nur wenn es ans Eingemachte

geht, etwa an das Fortbestehen der Gesellschaft, kommen

Minderheitenrechte zum Tragen. Dann zählen nicht nur Anteilsscheine,

sondern auch Grundsätze wie Fairness und das Verbot, den Kleineren zu

übervorteilen. Alles gut? Vielleicht. Doch der Verlauf der jüngsten

Hauptversammlung von Wincor Nixdorf hinterlässt einen faden

Geschmack. Der Eindruck drängt sich auf, als wollten einige Aktionäre

nur Formfehler erzwingen. Man möchte sich über diese Herren erheben,

hätten sie in der Vergangenheit nicht öfter Recht behalten - etwa

2006 beim Zusammenschluss von Bayer und Schering. Demokratie, gerade

die der Aktionäre, ist eine fragwürdige Sache. Doch es gibt keine

Alternative.







Original-Content von: Westfalen-Blatt



