Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zu dem Thema»Hass« im Netz

(ots) - Der Internet-Riese Facebook tut in Deutschland

immer noch nicht genug, um strafbare Texte so schnell wie möglich zu

löschen. Der US-Konzern ist auf Hinweise von Einzelpersonen oder

Institutionen angewiesen - und reagiert bei Stiftungen oder ähnlichen

Einrichtungen schneller als bei Otto Normalnutzer. Das ist genau so

zu kritisieren wie die Tatsache, dass Algorithmen falsche

Entscheidungen treffen und Zensur ausüben. Das bedroht die

Meinungsfreiheit ebenso wie die von Facebook an Dienstleister

delegierte Löschung von »Hass«-Kommentaren. Wer definiert eigentlich,

was »Hass« ist? Es gibt Straftatbestände wie Beleidigung und

Volksverhetzung (»Gaskammern wieder öffnen«). Juristen können

beurteilen, ob dies auf Postings in Internetforen zutrifft. Aber es

ist stark zu bezweifeln, dass auch Mitarbeiter der von Facebook

beauftragten Dienstleister das juristisch einschätzen können. So

bleiben der Eindruck und der Verdacht, dass Kritik an der

Flüchtlingspolitik pauschal als »Hass« eingestuft wird. Hier muss

transparent klar gemacht werden, wie »Hass« definiert werden soll.

Denn es geht um nicht weniger als ein Grundrecht.







