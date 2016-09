Wer wird CHAMPION DES JAHRES 2016? (FOTO)

(ots) -

Kanute Sebastian Brendel, Wasserspringer Patrick Hausding, Ringer

Denis Kudla, Turnerin Sophie Scheder und Judoka Laura Vargas Koch

nominiert.



Motril (Spanien), 26.09.2016 - Heute Abend wurden im Rahmen der

Eröffnungsgala des diesjährigen Champion des Jahres im Robinson Club

Playa Granada (Spanien) die Nominierten für die Wahl zum Champion des

Jahres 2016 bekannt gegeben. Die fünf Athleten wurden in einem

Online-Voting unter den 3.800 von der Sporthilfe geförderten

Sportlern ermittelt.



Die nominierten Athleten sind (alphabetische Reihenfolge):



- Sebastian Brendel (Kanurennsport, Doppel-Olympiasieger 2016,

1er- / 2er-Canadier)

- Patrick Hausding (Wasserspringen Olympia-Dritter, 3m-Brett)

- Denis Kudla (Ringen, Olympia-Dritter, griechisch-römisch bis

85kg)

- Sophie Scheder (Turnen, Olympia-Dritte, Stufenbarren)

- Laura Vargas Koch (Judo, Olympia-Dritte, bis 70kg)



Aus dem Kreis der Nominierten wählen die rund 100 Athleten, die

sich für die Urlaubs- und Aktivwoche Deutschlands erfolgreichster

Athleten qualifizieren konnten und vor Ort sind, ihren diesjährigen

Champion des Jahres, der auf der Abschlussgala am kommenden Samstag

(1. Oktober) bekannt gegeben wird. Der Sieger gewinnt einen

individuell konfigurierten smart und darf sich gemeinsam mit Robinson

eine individuelle Traumreise zusammenstellen.



Die bisherigen Champion des Jahres



Birgit Fischer (2000), Andreas Dittmer (2001), Claudia Pechstein

(2002), Alexander Leipold (2003), Kathrin Boron (2004), Mark Warnecke

(2005), Michael Greis (2006), Franka Dietzsch (2007), Jan Frodeno

(2008), Steffi Nerius (2009), André Lange (2010), Max Hoff (2011),

Gerd Schönfelder (2012), Christina Obergföll (2013), Eric Frenzel

(2014), Sebastian Brendel (2015).



Mit dem Champion des Jahres honoriert die Deutsche Sporthilfe die



großartigen Erfolge deutscher Athleten. Die Premium-Partner der

Veranstaltung Deutsche Kreditbank, Deutsche Lufthansa, ROBINSON,

smart, die Zurich Versicherung und die DFL Deutsche Fußball Liga als

Premium-Partner der Sporthilfe sowie der Ausrüster adidas schließen

sich dem an und ermöglichen mit ihrem Engagement dieses besondere

Event für Deutschlands beste Athleten.



Die Nominierten im Steckbrief



Sebastian Brendel (Kanurennsport)



- Geb.: 12. März 1988 / Wohnort: Potsdam

- Erfolge:

- Doppel-Olympiasieger 2016 / Olympiasieger 2012

- 5-facher Weltmeister / 12 WM-Medaillen

- 9-facher Europameister / 16 EM-Medaillen



Patrick Hausding (Wasserspringen)



- Geb.: 9. März 1989 / Wohnort: Berlin

- Erfolge:

- Olympia-Zweiter 2008 / Olympia-Dritter 2016

- Weltmeister 2013 / 2 WM-Medaillen

- 12-facher Europameister / 26 EM-Medaillen



Denis Kudla



- Geb.: 24. Dezember 1994 / Wohnort: Schifferstadt

- Erfolge:

- Olympia-Dritter 2016

- EM-Dritter 2016

- Junioren-WM-Zweiter 2014

- Junioren-Europameister 2013 / Junioren-EM-Zweiter 2014



Sophie Scheder



- Geb.: 7. Januar 1997 / Wohnort: Chemnitz

- Erfolge:

- Olympia-Dritte 2016

- 2x Silber Europaspiele

- Jugend-Europameisterin 2012



Laura Vargas Koch



- Geb.: 29. Juni 1990 / Wohnort: Köln

- Erfolge:

- Olympia-Dritte 2016

- 3 WM-Medaillen

- 2x Silber Europaspiele

- 7 EM-Medaillen



Honorarfreies Foto- und Bewegtbildmaterial für Medien Das

dpa-Tochterunternehmen picture alliance stellt als Medien- und

Fotopartner der Deutschen Sporthilfe täglich eine Auswahl

honorarfreier Bilder von der Veranstaltung in ihr Portal zum

Download. Ansprechpartner ist Sven Forster, Mail:

forster.sven(at)dpa.com, Tel.: +49 (0)172 66 72 930 Sporthilfe-Partner

_wige erstellt ebenfalls honorarfreies Bewegtbild-Rohmaterial sowie

Beiträge zu den Highlights der Woche. Ansprechpartner ist Sebastian

Egelhoff, Mail: Sebastian.Egelhoff(at)wige.de, Tel.: +49 (0) 172 84 85

928







Pressekontakt:

Stiftung Deutsche Sporthilfe

Jens kleine Brörmann

Otto-Fleck-Schneise 8

60528 Frankfurt am Main

Tel:069-67803 - 512

Fax:069-67803 - 599

E-Mail: jens.broermann(at)sporthilfe.de

Internet: www.sporthilfe.de



Original-Content von: Stiftung Deutsche Sporthilfe, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Stiftung Deutsche Sporthilfe -rsf4319-1.jpg

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 26.09.2016 - 22:57

Sprache: Deutsch

News-ID 1404819

Anzahl Zeichen: 4876

Kontakt-Informationen:

Firma: Stiftung Deutsche Sporthilfe -rsf4319-1.jpg

Stadt: Frankfurt am Main





Diese Pressemitteilung wurde bisher 101 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung