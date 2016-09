Schweriner Volkszeitung: Stasi-Forschung in Rostock - Der noch amtierende Kultusminister Mathias Brodkorb signalisierte, die Stasiunterlagen künftig in Rostock zusammenzuführen und die Schweriner Außenstelle zu schließen.

(ots) - Schwerin. Der noch amtierende Kultusminister und

SPD-Fraktionschef Mathias Brodkorb signalisierte, die Stasiunterlagen

künftig in Rostock zusammenzuführen und die Schweriner Außenstelle zu

schließen, berichtet die Schweriner Volkszeitung in der

Dienstagsausgabe. Brodkorb habe mehrmals mit dem Bundesbeauftragten

für die Unterlagen der Staatssicherheit, Roland Jahn, gesprochen und

einen Briefwechsel zum Thema des künftigen Umgangs mit den Dokumenten

der Stasi-Unterlagenbehörde initiiert. Resultat: "Es macht Sinn die

Akten in der ehemaligen Rostocker Stasi-Zentrale in der

August-Bebel-Straße zusammenzuführen" . Brodkorb schwebt ein

"Arno-Esch-Forschungszentrum zur Erforschung osteuropäischer

Diktaturen" vor. Er machte deutlich, dass man nun auf ein Signal aus

Berlin warte. Rostock sei zudem deshalb der richtige Ort, weil es

einerseits die bedeutendste Stasizentrale im Nordosten gewesen sei

und andererseits mit der Universität und einen dort bereits

existierenden Lehrstuhl eine Einrichtung zur Verfügung stehe, um die

Akten zu erforschen. Der Rostocker Bundestagsabgeordnete der Grünen,

Harald Terpe, forderte gestern gegenüber der dpa, die Debatte über

den Umgang mit den Stasi-Akten in Mecklenburg-Vorpommern nicht länger

zu verschieben.







