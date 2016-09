Ankauf SPS und die Industrieankauf App

Ettlingen 27.09.2016. Das online Portal industrieankauf.de hat jetzt eine App, mit der man neue oder gebrauchte Industrie-Ersatzteile sowie ganze Lagerbestände anbieten kann.

(firmenpresse) - Beim Ankauf von allgemeinen Industriebeständen und Lagerbeständen ist vor allem hohe Kompetenz gefragt. So benötigt man hierfür einen Partner, der es möglich macht Lagerkapazitäten optimal zu nutzen und überhängende Industriebestände in finanzielle Mittel umzuwandeln. Solch einen kompetenten Partner bekommt man mit Industrieankauf.de an seine Seite.



Industrieankauf.de steht für Zuverlässigkeit sowie für einen umfangreichen Service. Dieser zeigt sich vor allen Dingen in der Industrieankauf App. Die Industrieankauf App eignet sich sowohl für private als auch für gewerbliche Verkäufer. Mit der Industrieankauf App wird diesen eine schnelle und unkomplizierte Möglichkeit gegeben sowohl neue als auch gebrauchte Industrie-Ersatzteile anzubieten bis hin zu ganzen Lagerbeständen. Ein besonderes Augenmerk wird in der Industrieankauf App vor allen Dingen auf den Ankauf SPS gelegt.



Im Rahmen eines Anlagenumbaus oder in Form von Überbeständen findet der SPS Ankauf statt. Notwendig kann dies werden während einer geplanten Neustrukturierung und Zwecks der Aktualisierung der Elektrotechnik im Unternehmen. Notwendig kann dies jedoch auch werden, wenn das Lager neu sortiert werden soll So wird mit dem Ankauf SPS lästige Abverkäufe und gegebenenfalls Reparaturkosten erspart sowie auch aufwändige Verschrottungen oder kostenpflichtige Entsorgungen. Beim Ankauf SPS wird stets professionell agiert, es werden faire Preise geboten und zudem eine reibungslose Abwicklung in der Abwicklung sowie auch im möglichen Ankaufgeschäft.







Bei Reha Industriekomponenten sind die Kernkompetenzen zentral gebündelt, Teilaufgaben werden nicht an Fremdfirmen übergeben, sondern von unserem qualifizierten Mitarbeiterteam schnell und effektiv übernommen.



REHA-Industriekomponenten

Pforzheimer Straße 128c, 76275 Ettlingen

