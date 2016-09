Die LKW Waschhalle Hoppegarten ist Reinigungsspezialist für XL-Fahrzeuge

LKW Waschhalle Hoppegarten

(firmenpresse) - Das Benutzen einer Waschanlage ist für Autofahrer Alltag. Fahrern von LKW, Bussen und anderen XL-Fahrzeugen bleibt der Zugang zu einer solchen allerdings verwehrt. Ihre Fortbewegungsmittel sind zu groß, um in einer herkömmlichen Autowaschanlage Platz zu finden. Für sie wurden Waschhallen wie die LKW Waschhalle in Hoppegarten geschaffen. Auf der Seite lkw-waschhalle-hoppegarten.de kann ein Blick hinein in eine solche Waschhalle geworfen werden.



Fachmännische Reinigung für Trucks und andere Großfahrzeuge



In der geräumigen Halle werden Trucks und andere Großfahrzeuge einer fachmännischen Reinigung unterzogen. Dazu gehört es nicht nur, dass das Fahrzeug mit lackschonenden Reinigungsmitteln gründlich gesäubert wird. Auch der Umweltaspekt bezüglich der sich daran anschließenden Entsorgung des Schmutzwassers und der verwendeten Mittel spielt eine wichtige Rolle. Dem kann nur in einer entsprechend ausgestatteten und eingerichteten Anlage Rechnung getragen werden. Die in Hoppegarten vorhandene Waschhalle für LKW ist für alle Fabrikate geeignet, wobei die Inanspruchnahme für Gewerbetreibende ebenso interessant ist wie für Privatpersonen. Die Nutzung von Pickups, Transportern und Wohnmobilen fallen zunehmend oder hauptsächlich in den Privatbereich. Hier stellt sich ebenfalls die Frage, wie man derartige Fahrzeuge gründlich und umweltgerecht waschen kann. Eine Waschhalle ist die Lösung.



Ein sauberer und gepflegter Fuhrpark macht Eindruck



Gewerblich genutzte Fahrzeuge sind zugleich das Aushängeschild des jeweiligen Unternehmens. Ihnen sollten in regelmäßigen Abständen eine professionelle Pflege gegönnt werden. Schließlich macht ein sauberer und gepflegter Fuhrpark Eindruck. Die genannte Großfahrzeuge-Waschanlage hat von Montag bis Samstag geöffnet und bietet verschiedene Leistungen rund um die LKW-Wäsche an.





Im Gewerbegebiet des Berliner Umlands Hoppegarten befindet sich die von Alija Butschke betriebene Waschanlage für LKW und andere Groß- beziehungsweise Nutzfahrzeuge. Von Montag bis Samstag können dort LKW, Busse, Transporter, Wohnmobile und Pickups fachgerecht gereinigt werden. Die Anlage steht Gewerbetreibenden ebenso zur Verfügung wie Privatpersonen.

LKW Waschhalle Hoppegarten

