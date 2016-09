Mag One Products Inc.: Mg-Recycling mit MTR INC.



VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, KANADA/26. September 2016. MAG ONE PRODUCTS INC. (Mag One oder das Unternehmen) gibt hiermit bekannt, dass es gemäß seines Mandats, Geschäftsmöglichkeiten im Magnesiummarkt zu eruieren, ein Angebot zum Erwerb von bis zu 50 % der Anteile an einem Privatunternehmen aus Quebec namens Magnesium Technologies Recycles Inc. (MTR) abgegeben hat.



Ziel von MTR ist es, sich zum führenden nordamerikanischen Recycling-Unternehmen für Magnesium zu entwickeln. Weitere Informationen zu MTR erhalten Sie auf der Website des Unternehmens unter www.mtrmag.ca.



Das Angebot von Mag One ist der Erfüllung bestimmter Bedingungen vorbehalten. Das Angebot verpflichtet Mag One zur Gewährung einer Wandelanleihe von bis zu 1.000.000 C$, um die Expansionspläne von MTR zu ermöglichen.





Mag One Products Inc. ist ein Technologie-, Verarbeitungs- und Produktionsunternehmen, das sich zum Ziel gesetzt hat, sich als Marktführer in der Magnesiumbranche zu etablieren, indem es sich zunächst auf drei Projekte konzentriert: I. die Herstellung von strukturellen isolierten Verkleidungen auf Magnesiumbasis; II. die Herstellung von MgO, Mg(OH)2 und anderen marktfähigen Kuppel- und Nebenprodukten und Verbindungen; und III. die Herstellung von Magnesiummetall mit einem Reinheitsgrad von 99,9 % in der unternehmenseigenen Erz- und Fertigungsanlage im Süden Quebecs (Kanada). Die Vorteile von Mag One sind dabei seine eigens entwickelte, zum Patent angemeldete Technologie, das Konzept zur erweiterbaren modularen Verarbeitung und die Tatsache, dass das Unternehmen bereits geförderte Bergbaurückstände im Umfang von 50 Millionen Tonnen mit im Schnitt 22 % Magnesium (ungefähr 11 Millionen Tonnen Magnesiummetall) für lediglich 1,00 $ pro Tonne erwerben konnte. Auf Grundlage der geplanten Produktionskapazitäten für die Herstellung der Magnesiumprodukte reicht diese Menge Erz für mehr als 100 Jahre aus.





Mag One notiert unter dem Kürzel MDD an der CSE, unter dem Kürzel 304 an der Frankfurter Börse (FWB) sowie unter dem Kürzel MgPRF an der OTCQB. Die Notierungen an der Frankfurter Börse und der OTCQB bieten dem Unternehmen Zugang zu den europäischen und US-amerikanischen Märkten und Anlegern.



Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung könnten zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen (gemeinsam die zukunftsgerichteten Informationen) gemäß dem Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und ähnlichen kanadischen Gesetzen darstellen. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen. Die Verwendung von Begriffen wie könnte, beabsichtigen, erwarten, glauben, werden, geplant, geschätzt und ähnliche Ausdrücke und Aussagen in Bezug auf Angelegenheiten, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind als zukunftsgerichtete Informationen zu werten und basieren auf den aktuellen Ansichten oder Annahmen des Unternehmens hinsichtlich der Ergebnisse und des Zeitplans solcher zukünftiger Ereignisse. Die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse können in erheblichem Maße abweichen. Diese Pressemitteilung enthält insbesondere zukunftsgerichtete Informationen hinsichtlich des Geschäfts des Unternehmens, des Besitzes, der Finanzierung und gewisser Änderungen im Unternehmen. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung wurden zum jeweiligen Zeitpunkt getätigt und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu korrigieren - weder infolge von neuen Informationen, noch infolge von zukünftigen Ereignissen, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert. Aufgrund der hier enthaltenen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen sollten sich Anleger nicht auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die zuvor genannten Aussagen qualifizieren ausdrücklich sämtliche zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung. Diese Pressemeldung stellt kein Angebot zum Verkauf der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten dar. Die CSE hat diese Pressemitteilung nicht geprüft und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit oder Genauigkeit des Inhaltes derselben. Die obige Pressemitteilung wurde vom oben genannten Unternehmen über den OTC Disclosure and News Service sowie The Newswire bereitgestellt. Emittenten von Pressemeldungen, die nicht über OTC Markets Group Inc. veröffentlicht werden, sind für die Genauigkeit solcher Pressemeldungen alleine verantwortlich.





Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!













