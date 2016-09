Ennepetaler Autor hat „Angst um Berlin“

Am 22.09.2016 berichtete die WAZ über den Debütroman „Angst um Berlin - Ein unwahrscheinlicher Tag“ von Klaus-J. Teutloff.



Auszug Pressebericht:

Die Anschläge vom 11. September 2001 lassen den Ennepetaler Klaus Teutloff nicht los. In einem Buch verarbeitet der gebürtige Berliner seine Terrorangst.

Diejenigen, die sein Buch bereits gelesen haben, sagen, es sei ein Thriller. Der Autor Klaus Teutloff selbst glaubt, dass es eher ein Krimi sei. Vor allem aber sei „Angst um Berlin“ eine Chance gewesen, seine Angst vor dem Terror auf der Welt zu verarbeiten. Dabei wollte der Ennepetaler eigentlich einen autobiografischen Roman schreiben.

Vor vier Jahren begonnen

„Da ich aber nicht Dieter Bohlen heiße, hätte das sicherlich niemanden interessiert“, sagt Klaus Teutloff und lacht. Also rückte er eine Geschichte in den Fokus, die sich hoffentlich niemals so ereignen wird. Mehr als 430 Seiten umfasst der Roman, der an einem Tag spielt und verschiedene Personen begleitet, mal in kurzen, mal in langen Episoden. Und hier und da hat er dann doch Details aus seinem Leben mit einfließen lassen. Welche das sind, das will er nicht verraten. „Ich will nichts vorgeben, nichts erklären. Der Leser soll sich unvoreingenommen ein eigenes Bild von dem Roman machen“, erklärt Teutloff. Selbst Opfer eines Anschlags sei er nicht geworden, aber mit der Angst davor lebt er seit dem 11. September 2001. Die Bilder lassen ihn einfach nicht los und auch die Furcht davor, dass sich so ein Wahnsinn in Deutschland wiederholt. Allein schon wenn er an die hohen Gebäude in Berlin denkt, wird ihm mulmig …

Den vollständigen Artikel finden Sie unter:

http://www.derwesten.de/staedte/ennepetal/ennepetaler-autor-hat-angst-um-berlin-id12215006.html



Buchbeschreibung:

Eine einzige Aussage könnte Berlin vor der Zerstörungswut eines Unbekannten retten, doch bei der Polizei stößt Susanne P. auf taube Ohren. Ein unwahrscheinlicher Tag nimmt seinen Lauf, als die erste Explosion die Stadt erschüttert.



Trailer:

https://www.youtube.com/watch?v=SoVBYiPCZV0



Britta Kummer ist Autorin. Sie schreibt Kinder-, Jugend- und Kochbücher, wurde in Hagen geboren und wohnt heute in Ennepetal. Inzwischen ist auch ein Buch zum Thema MS auf dem Markt.

Ihr Buch „Willkommen zu Hause, Amy" wurde im Januar 2016 mit dem Daisy Book Award ausgezeichnet. Der Kärntner Lesekreis „Lesefuchs“ vergibt in unregelmäßigen Abständen diese Auszeichnung für gute Kinder- und Jugendliteratur.

http://brittasbuecher.jimdo.com/

http://kindereck.jimdo.com/

http://pressemeldungen.jimdo.com/

https://www.instagram.com/brittasbuchtipps/



