D+H wird Blockchain-Technologie im Rahmen der Sibos Open Theatre Session diskutieren

(ots) -



DH Corporation (http://dh.com/) (TSX: DH) ("D+H"), ein führender

Anbieter von Technologielösungen für Finanzinstitutionen weltweit,

gab heute bekannt, dass Gene Neyer, Gruppenleiter für die Abteilung

Industry & Regulatory Product Management, D+H, das Potenzial von

Blockchain-Technologie zur Umwandlung der Zahlungsindustrie im Rahmen

der Sibos Open Theatre Session diskutieren wird, die für den 27.

September, um 15.30 Uhr lokaler Zeit Genf im Open Theatre One geplant

ist.



Im Rahmen der Sitzung mit dem Titel "Blockchain: The Way Forward

in Payments?" (Blockchain: Wegweisend bei Zahlungen) wird das

transformative Potenzial von Blockchain für die Modernisierung der

Zahlungsinfrastruktur und -prozesse im Mittelpunkt stehen. Neyer wird

Einblicke darin geben, wie Technologie die Branche ändern kann, indem

er Nutzerfälle für Banken und Unternehmen vorstellen sowie die

wichtigsten Aspekte bei der Annahme besprechen wird.



D+H ist marktführend bei Bezahlungen und stellt

Finanztechnologielösungen für Banken und Unternehmen aller Größen

weltweit bereit. Bitte besuchen Sie D+H am Stand F70 während der

Sibos 2016, um unsere Experten zu treffen und mehr über unsere

Lösungen zu erfahren.



Informationen zu D+H



D+H (TSX: DH) ist ein führender Anbieter von Finanztechnologie,

auf den sich Geldhäuser der ganzen Welt täglich für Wachstum und

Erfolg verlassen. Unsere Lösungen rund um weltweite Zahlungen,

Darlehen und Finanzen werden von beinahe 8.000 Banken,

Darlehensgebern, Regionalbanken, Kreditgenossenschaften, Behörden und

Unternehmen genutzt. D+H hat seinen Firmensitz im kanadischen Toronto

und beschäftigt weltweit über 5.500 Mitarbeiter, die sich in

Partnerschaften mit Kunden engagieren, um zukunftsorientierte

Lösungen für deren Anforderungen zu entwickeln. Mit Jahresumsätzen



von über 1,5 Milliarden Dollar gehört D+H laut IDC Financial Insights

FinTech-Ranking und American Bankers FinTech Forward-Rankings zu den

wichtigsten Finanztechnik-Unternehmen der Welt. Nähere Informationen

erhalten Sie auf dh.com (http://www.dh.com/).



Kontaktieren Sie: Patrick Kilhaney, Manager für

Öffentlichkeitsarbeit und Analystenbeziehungen bei D+H,

+1-917-286-1053, patrick.kilhaney(at)dh.com; Cognito, +1-646-395-6304,

dh(at)cognitomedia.com



Original-Content von: DH Corporation, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

DH Corporation

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 27.09.2016 - 08:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1404875

Anzahl Zeichen: 2645

Kontakt-Informationen:

Firma: DH Corporation

Stadt: New York





Diese Pressemitteilung wurde bisher 143 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung