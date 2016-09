Erwerbstätigenquote der 65- bis 69-Jährigen deutlich gestiegen

(ots) - In Deutschland ist die Erwerbstätigenquote der

65- bis 69-Jährigen zwischen 2005 und 2015 von 6,5 % auf 14,5 %

gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden anlässlich des

Internationalen Tages der älteren Menschen meldet, hat sich der

Anteil der Erwerbstätigen somit mehr als verdoppelt.



Der EU-weite Vergleich auf Basis von Eurostat-Daten zeigt, dass in

anderen EU-Staaten noch deutlich häufiger nach Erreichen des 65.

Lebensjahres gearbeitet wird: Die höchsten Erwerbstätigenquoten

unter den 65- bis 69-Jährigen wiesen 2015 Estland (29,3 %), Schweden

(21,6 %) und das Vereinigte Königreich (21,2 %) auf.



Im EU-Durchschnitt arbeiteten 2015 noch 11,7 % der 65- bis

69-Jährigen. Der Anteil hat sich seit 2005 (8,8 %) um rund drei

Prozentpunkte erhöht. Dabei verzeichneten einige EU-Staaten in diesem

Zeitraum, ebenso wie Deutschland, deutliche Zuwächse. Dazu gehörten

zum Beispiel Schweden (+ 8 Prozentpunkte) und das Vereinigte

Königreich (+ 7 Prozentpunkte). Hingegen war in mehreren Ländern mit

bislang vergleichsweise hohen Quoten ein deutlicher Rückgang zu

beobachten, so zum Beispiel in Portugal (- 10 Prozentpunkte) und

Rumänien (- 8 Prozentpunkte).



