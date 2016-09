Gestärkt die Entwicklung des Real Estate und Facility Managements gestalten - RealFM e.V. erweitert Vorstand und Präsidium

(LifePR) - RealFM hat seinen Vorstand und Präsidium neu gewählt und erweitert. Anlass für die Neuwahlen war die Mitgliederversammlung, die am 23. September 2016 im Haus der Bundespressekonferenz, dem Sitz des Verbandes in Berlin, stattgefunden hat. Die Mitgliederversammlung wählte Thomas Knoepfle, Airbus Defence & Space GmbH, Taufkirchen, erneut zum Präsidenten und Heinrich Quaderer, E.ON SE, München, zum 1. Vizepräsidenten. Hermann Baass, Airbus DS GmbH, Bremen - langjähriger 2. Vizepräsident des RealFM e.V. ? scheidet aus Altersgründen aus dem Vorstand aus. Zum Nachfolger im Amt des 2. Vizepräsidenten des RealFM e.V. wurde Jochen Wiener, PricewaterhouseCoopers AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt / Main, gewählt.

Dr. Alexandra Merkel, speedikon Facility Management AG, Bensheim, wurde als Präsidiumsmitglied bestätigt. Jörg Petri, Bayer Pharma AG, Berlin, wurde als Mitglied neu in das Präsidium gewählt.

Thomas Knoepfle erläuterte die Beweggründe zur Erweiterung des Präsidiums: ?Ziel ist vor allem eine Effizienzsteigerung der Vorstandsarbeit. Die vielfältigen Aufgaben im Verband können nun noch konzentrierter verfolgt und umgesetzt werden.?

Die weitere Entwicklung des RealFM e.V. skizzierte Thomas Knoepfle im Schlusswort zur Mitgliederversammlung: ?Mit bewährten Produkten wie der Personenzertifizierung sowie neuen Leitfäden in den Bereichen Instandhaltung, Leistungsverzeichnis Facility Services und insbesondere Funktions- und Leistungsmodell im FM, werden wir unser Profil als Berufsverband weiter schärfen.

Neue Themen wie ?Nachhaltiges Energiemanagement?, ?Industrie 4.0? und ?Building Information Modeling? interessieren die Mitglieder und erfordern die verstärkte Aufmerksamkeit des Präsidiums. Nationale und internationale Kooperationen werden weiterhin herausragende Pfeiler unserer Verbandsarbeit sein. Unser neues Präsidiumsmitglied Jörg Petri wird sich verstärkt auf die Förderung der RealFM YOUNG, den Studenten und Young Professionals, konzentrieren?.





RealFM e.V., Association for Real Estate and Facility Managers, ging im November 2006 aus IFMA Deutschland e.V. hervor. Sitz des Verbandes mit derzeit mehr als 400 Mitgliedern ist Berlin. Der neue Verband ist eine berufsständische Organisation mit dem Schwerpunkt Real Estate und Facility Management. Die Alleinstellung im deutschen Markt liegt in der Mitgliederstruktur mit 75 % Auftraggebervertretern, den persönlichen Mitgliedschaften als Basis für das Netzwerk und den Erfahrungsaustausch und der europäischen Ausrichtung begründet. Mehr Informationen finden Sie unter www.RealFM.de.





