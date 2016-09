Schön leicht: Neue 1-Liter-PET-Flasche von Gerolsteiner im 6er-Kasten beim Getränkelieferservice A&O Getränke

Der Getränkelieferservice A&O Getränke liefert jetzt auch die neue 1-Liter-PET-Flasche von Gerolsteiner im 6er-Kasten. Erfrischender Genuss - leicht zu transportieren.

Gerolsteiner bei A&O Getränke

(firmenpresse) - Leichter gehts kaum: Im Online-Shop vom Berliner Getränkelieferservice A&O Getränke www.ao-getraenke.de gibts jetzt auch die neue leichte 1-Liter-PET-Flasche von Gerolsteiner im 6er-Kasten.



Der Vorteil dieser Kasten-Variante: Im Kasten mit dem praktischen Mitteltragegriff haben nur 6 PET-Flaschen Platz. Da PET-Flaschen und Kasten stabil aber leicht sind, kommt man für den Kasten mit 6 Flaschen auf geringes Gesamt-Gewicht.



Das erleichtert den Kasten-Transport innerhalb des Hauses oder der Wohnung. Außerdem kann man den 6er-Kasten Gerolsteiner leichter mit nach draußen nehmen - also zum Beispiel in den Park, auf den Ausflug oder zum Sport.



Die neue 1-Liter-PET-Flasche Gerolsteiner gibt es in drei Geschmacksrichtungen: Gerolsteiner Sprudel, Gerolsteiner Medium und Gerolsteiner Naturell. Alle drei Sorten schmecken gut und sind vulkanischen Ursprungs.



Wer den Gerolsteiner 6er-Kasten bestellen möchte, braucht sich einfach in den Online-Shop von A&O Getränke zu begeben, die gewünschte Menge zu bestellen, weitere Lieferartikel auszuwählen und einen Wunschliefertermin anzugeben.



Geliefert wird in der Regel am nächsten Werktag. In den Berliner Bezirken Marzahn, Prenzlauer Berg, Kreuzberg und Mitte ist Express-Lieferung möglich. Das ist die Lieferung noch am Bestelltag.



Auch für die freundlichen A&O Lieferfahrer in ihren picobello Uniformen wird’s mit dem neuen leichten 6er-Kasten von Gerolsteiner etwas leichter. Allerdings nutzen sie ja modernste Transport-Technik, was die Lieferung erleichtert.



Eine Erleichterung bedeutet auch, dass www.ao-getraenke.de mittlerweile über 1000 Lieferartikel im eigenen Lager auf Lager hat. So kann man viele Lieferartikel bei A&O Getränke bestellen.



Das wiederum bedeutet ein Bestellvorgang, ein Liefertermin und eine Rechnung. Dazu kommt, dass man ab einem Bestellwert von 75 Euro eine süße Überraschung gleich kostenlos mitgeliefert bekommt.



Neben Mineralwasser gibts bei A&O Getränke jede Menge Getränke, wie z.B. Saft, Bier, Wein, Softdrinks und mehr. Aber auch Hygiene Artikel, Snacks, Müsli, Zucker, Milch, Papier und vieles mehr. Einfach mal stöbern, bestellen und liefern lassen.





Das Team von A&O Getränke wünscht einen schönen Herbst.







http://www.ao-getraenke.de



A&O Lieferservice e.K. ist ein serviceorientierter Lieferdienst für Haus, Büro, Praxis, privat und geschäftlich. Geliefert werden Getränke, Gebäck, Süßwaren, Kaffee, Tee und Knabberzeug in Berlin, wie z.B. Mineralwasser, Säfte, Bionade, Bio Milch, Tagungsgetränke, Knabberzeug, Prosecco - und vieles mehr.



A&O Getränke ist einer der großen Getränkelieferanten in Berlin, die besonders viel Wert auf regionale Produkte aus Berlin und Brandenburg legen. Immer mehr Mineralwasser, Bier und Milch stammen von Produzenten aus Berlin, Brandenburg und den östlichen Bundesländern.



A&O Getränke hat sich einen erstklassigen Service auf die Fahnen geschrieben. Festangestellte und freundliche Fahrer in picobello AO-Uniformen liefern schnell, pünktlich und zuverlässig. So kann man sagen: A&O Getränke bringt Freude und Getränke.



A&O Getränke hat ein süßes Geheimnis: Wer bei A&O für mindestens 75 Euro bestellt, bekommt eine Süßigkeit von Haribo, Kinderschokolade, Merci, Toffifee, Yogurette, Lachgummis, Milka, Stork Riesen, Campinos oder Leipniz geschenkt.



Mehr Infos unter http://www.ao-getraenke.de



Kommentare zur Pressemitteilung