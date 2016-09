Die Fahrschulbranche diskutiertüber ihre Zukunft (FOTO)

Auf dem 2. MOVING Experten-Forum zum Thema "Fahrschulen auf dem

Weg zum vollautomatisierten Fahren" trafen sich mehr als 50 Experten

der Fahrschulbranche, Politiker und Wissenschaftler und diskutierten

die Auswirkung und Möglichkeiten der rasanten Entwicklung des

automatisierten und vernetzten Fahrens auf die Fahrschulbranche.



Staatssekretär im Bundesministerium für Verkehr und Digitale

Infrastruktur, Norbert Barthle, stellte in seinem Grußwort fest "Die

Fahrschule und ihre fachkundigen Fahrlehrer werden auch in Zukunft

gebraucht. Gerade wenn das automatisierte Fahren unsere Mobilität

revolutioniert, brauchen die Verkehrsteilnehmer weiterhin eine

fundierte Ausbildung. Denn auch bei der fortschreitenden

Automatisierung des Fahrens bleibt der Mensch derjenige, die die

Verantwortung trägt."



Einig sind sich alle Experten, dass die signifikanten

Veränderungen in der Automobilbranche früher oder später auch in der

Fahrschulbranche zu einer Neuausrichtung der Geschäftsfelder führen

werden. Die bisher gemachten Erfahrungen zeigen sehr deutlich, dass

der Prozess hin zum vollautomatisierten Fahren auch für

Führerscheininhaber und damit für Fahrschulen sehr hohen

Schulungsbedarf mit sich bringen wird. Umfrageergebnisse, die auf der

Veranstaltung präsentiert wurden, zeigen, dass Fahrschulen im

erhöhten Schulungsbedarf der Fahrer im Zusammenhang mit

Fahrerassistenzsystemen und fortschreitender Automatisierung der

Fahrzeuge in der Zukunft ein mögliches neues Geschäftsfeld sehen.

Jörg-Michael Satz, Präsident von MOVING: "Ich möchte an dieser Stelle

die Politik und die Fahrzeughersteller auffordern, die Fahrlehrer als

Experten für die Ausbildung von Fahrschülern und Schulungen für

Führerscheinbesitzer, aktiv in den anstehenden Veränderungsprozess

einzubinden. Die Software allein wird die notwendigen Schulungen



nicht leisten können, denn hier ist Mensch gefragt."



MOVING ist eine Interessenvereinigung europäischer Verkehrsverlage

und Unternehmungen, die im Bereich der Fahrerlaubnisausbildung tätig

sind. MOVING möchte durch weitergehende Professionalisierung der

Fahrerlaubnis-Ausbildung in allen Führerschein-Klassen sowie

Förderung von Verkehrserziehung in Kita und Schule einen wesentlichen

Beitrag zur Erhöhung der Verkehrssicherheit leisten.







