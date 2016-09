SRH Fernhochschule feiert 423 Absolventen

In diesem Jahr würdigte die SRH Fernhochschule – The Mobile University zum 28. Mal ihre Absolventen. In feierlichem Rahmen fand am vergangenen Samstag die Akademische Abschlussfeier statt.

Gruppenfoto aller anwesenden Bachelor- (Orange) und Master-Absolventen (Blau) mit Rektor Schneck

(firmenpresse) - Mit einem Novum wurde der Dies Academicus der SRH Fernhochschule in diesem Jahr eröffnet. Denn als neuer Rektor der Fernhochschule hatte Prof. Dr. Ottmar Schneck erstmals die Ehre, die rund 370 Gäste willkommen zu heißen. In seiner Begrüßungsrede würdigte er die erbrachten Leistungen aller Absolventen der Bachelor- und Masterstudiengänge sowie der akademischen Weiterbildungen: „Respekt vor einer Leistung, die Sie neben Beruf, neben Familie oder Erziehungsaufgaben, neben Ihrer Sportlerkarriere oder einem Auslandsaufenthalt erbracht haben.“ – Erstmals stieg die Anzahl der Studierenden, die seit dem vergangenen Herbst erfolgreich ein Studium oder eine akademische Weiterbildung an der Mobile University beendet haben, auf über 400 Absolventen.



Den anerkennenden Worten des Rektors schlossen sich Prof. Dr. Jörg Winterberg, der als Vertreter der SRH Holding zu den Absolventen sprach sowie Hochschulratsmitglied Klaus Tappeser in ihren Grußworten an. Ihre Erfahrungen mit dem berufsbegleitenden Studium veranschaulichte Carola Herter, Absolventin des Master-Studiums Health Care Management, in ihrer Absolventenrede.



Höhepunkt des Dies Academicus war die feierliche Übergabe der Diplom-Rollen sowie die Auszeichnungen der besten Abschlussergebnisse. Mit dem Erdgas Südwest-Preis bedacht wurden die drei besten Bachelor- und Masterabsolventen des Jahrgangs. Der Absolvent mit dem innovativsten Abschlussarbeitsthema im Bereich Gesundheit erhielt den Hartmannbund-Preis. Und ebenfalls die Innovation der Abschlussarbeit wurde in den Studiengängen Betriebswirtschaft, Wirtschaftspsychologie und Lebensmittelmanagement mit je einem Preis belohnt. Die Preisstifter waren wie in den vergangenen Jahren Werner Blank, die Kreissparkasse Biberach sowie die Firma J. Rettenmaier & Söhne aus Ellwangen.



Für die musikalische Untermalung sorgten Peter Fischer-Brokamp am ePiano und Sängerin Viktoria Matt, Bundes-Preisträgerin bei „Jugend musiziert“. Mit seinem Festvortrag „Herkules 2.0 – Lassen sich digitale Transformationen erfolgreich durchführen?“ warf Prof. Till Mettig einen Blick auf die Möglichkeiten einer sich zunehmend digitalisierenden Welt. Bei einem anschließenden Get-together bot sich den Absolventen und Gästen Gelegenheit, sich über Vergangenes sowie Zukünftiges zu unterhalten und die Graduierungsfeier gemeinsam ausklingen zu lassen.









Die SRH Fernhochschule ist spezialisiert auf flexibles Studieren neben dem Beruf, der Ausbildung oder anstelle eines Präsenzstudiums. Seit ihrer Gründung hat sich die Mobile University einen hervorragenden Ruf in den Bereichen Wirtschaft und Management, Psychologie und Gesundheit sowie Naturwissenschaft und Technologie erarbeitet. Eine intensive Betreuung, eine umfängliche Flexibilität und ein hoher Qualitätsanspruch bilden ihre Grundpfeiler. Derzeit sind an der SRH Fernhochschule über 3.500 Studierende immatrikuliert. Die Hochschule feiert in diesem Jahr ihr zwanzigjähriges Bestehen.

