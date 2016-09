Deutschland bildet das Schlusslicht beim Einsatz von medizinischen Sicherheitsprodukten

(firmenpresse) - Longuich, den 27.09.2016. Bereits seit 2007 schreibt die TRBA 250 vor, dass in allen medizinischen Bereichen spezielle Sicherheitsinstrumente als Ersatz für spitze und scharfe Arbeitsgeräte verwendet werden sollen. Durch die Verwendung medizinischer Sicherheitsprodukte lässt sich das Risiko von Nadelstichverletzungen um bis zu 100% reduzieren. Nach Auskunft des Medizinproduktelieferanten Praxisdienst setzen niedergelassene Ärzte in Deutschland Sicherheitsprodukte entsprechend der TRBA 250 jedoch in deutlich geringerem Umfang ein als ihre europäischen Kollegen. Zwar sei ein grundsätzlicher Trend zu entsprechenden Produkten erkennbar, der Anteil an Sicherheitsprodukten liege bei den von Praxisdienst belieferten deutschen Kunden jedoch deutlich unter dem europäischen Durchschnitt. So liege die Bestellrate der deutschen Praxisdienst-Kunden nur bei Sicherheits-Venenverweilkanülen bei über 50%, bei Sicherheits-Venenpunktionsbestecken lediglich bei ca. 15% und bei Sicherheits-Kanülen und -Spritzen sowie -Skalpellen sogar nur unter 5%.



Ganz anders bei den europäischen Nachbarn. Praxisdienst-Kunden in Großbritannien, Luxemburg und den Niederlanden bestellen ca. 80% Sicherheitsprodukte, in Österreich, Belgien und der Schweiz liegt der Anteil bei ca. 70% und in Frankreich, Italien und Spanien sind es ungefähr 55%. Lediglich die polnischen Kunden verwenden ähnlich zurückhaltend Sicherheitsprodukte wie ihre deutschen Kollegen.



Je nach Quelle wird davon ausgegangen, dass sich jeder Mitarbeiter im Gesundheitswesen und in der Pflege im Durchschnitt alle 2 bis 3 Jahre eine Nadelstichverletzung zuzieht. Die durch Nadelstichverletzungen verursachten Kosten für Diagnostik und Behandlung belaufen sich schätzungsweise auf 350 bis 500 Euro je Fall. Bei einer durch den Unfall verursachten Infektion sind die Kosten um ein Vielfaches höher.



Die Technischen Regeln für Biologische Arbeitsstoffe (TRBA) schreiben in Abschnitt 4.2.5 klar vor, herkömmliche spitze und scharfe Arbeitsgeräte durch Instrumente mit Sicherheitsvorrichtungen zu ersetzen. Weshalb in Deutschland nur sehr zögerlich Sicherheitsprodukte eingesetzt werden, lässt sich nach der Einschätzung von Praxisdienst in erster Linie damit beantworten, dass die Produkte und Marken über Jahrzehnte bekannt sind und die Motivation zu einer Neuausrichtung daher eher gering ausgeprägt ist. Zudem waren die ersten Sicherheitsprodukte in ihrer Anwendung recht umständlich und komplizierten den gewohnten Arbeitsablauf. Hierdurch wurden einige Anwender mutmaßlich abgeschreckt.





Moderne Sicherheitsprodukte schränken den Anwender nicht mehr ein und sind oftmals auch nur unwesentlich teuer als Produkte ohne Sicherheitsvorrichtung. Zudem kann ein großer Teil der niedergelassenen Ärzte in Deutschland Sicherheitsprodukte, wie Venenverweilkanülen oder Venenpunktionsbestecke, über den Sprechstundenbedarf anfordern.



Weitere Informationen zu medizinischen Sicherheitsprodukten und zur Abrechnung über den Sprechstundenbedarf erhalten Sie auf Anfrage gerne von unserer Presseabteilung:







Über Praxisdienst: Seit 1953 steht der Praxisdienst ganz im Dienste seiner Kunden: niedergelassene Ärzte, Krankenhäuser, Pflegeheime, Heilpraktiker, Physiotherapeuten und Rettungsdienste. Kernkompetenz ist die Belieferung mit medizinischen Geräten und Verbrauchsmaterial. Das Angebot bedient sowohl den human-, dental- als auch veterinärmedizinischen Bereich. Der Praxisdienst zählt zu den traditionsreichsten und modernsten Medizintechnikunternehmen in Deutschland.

Praxisdienst GmbH & Co. KG

