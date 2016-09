Mit den APIs von Tableau schaffen Entwickler neue Erfahrungen bei Datenanalysen

(ots) - Tableau Software (NYSE: DATA) gab heute

bekannt, dass das Unternehmen neue APIs anbietet, mit denen

Entwickler neue Benutzererfahrungen erschaffen und die Möglichkeiten

von Tableau weiter ausbauen können. Entwickler haben außerdem Zugriff

auf das Entwicklerportal (http://developers.tableau.com/) von

Tableau, auf dem sich die Tableau-Entwickler-Community kennenlernen,

untereinander auszutauschen und gegenseitig unterstützen kann.



Logo - http://photos.prnewswire.com/prnh/20130718/SF48964LOGO



"Tableau erweitert unsere Plattform, um den Kunden noch mehr

Auswahl und mehr Flexibilität zu bieten", erläutert François

Ajenstat, Chief Product Officer bei Tableau. "Entwickler erhalten

dadurch die Möglichkeit, den Benutzern dazu zu verhelfen, ihre Daten

einfacher darzustellen und zu verstehen. Automatisierung und

Vereinfachung sind die beiden großen Themen bei der Bereitstellung

von Tableau. Aber auch für Entwickler entstehen dadurch neue Chancen,

eingebettete Analysen in diesem Geschäftsfeld zu integrieren."



Integration in Geschäftssysteme



Die APIs von Tableau bieten Entwicklern die nötige Flexibilität,

eine Verbindung mit beliebigen Datenquellen herzustellen und Tableau

in jede Anwendung zu integrieren und so eingebettete Analysen zu

realisieren. Die Tableau-Community nutzt diese APIs zum Erstellen

neuer Web-Datenkonnektoren

(http://tableau.github.io/webdataconnector/community/), zum Einbetten

von Tableau-Visualisierungen in Websites, zum Daten-Scraping und

Erstellen von Tableau-Datenextraktionen (http://curtisharris.weebly.c

om/blog/data-scraping-with-python-tableau-extract-api-nba-shot-charts

) sowie zum Erstellen eines Trackingwerkzeugs

(http://tabchat.tabcmd.com/) für die Nachverfolgung von Interaktionen

mit Visualisierungen. Dies sind nur einige wenige der

benutzerdefinierten Integrationen mit Tableau, mit denen Unternehmen



ihre Daten unabhängig vom Speicherort optimal nutzen, Erkenntnisse

mit ihren Kunden in Echtzeit teilen und mit Tableau so interagieren

können, wie es für ihre Mitarbeiter und Nutzer am besten

funktioniert.



"Es ist unser Anliegen, allen Benutzern die Nutzung ihrer Daten zu

ermöglichen, ganz gleich, wo diese gespeichert sind", so Craig

Bloodworth, Chief Technology Officer bei The Information Lab. "Der

Web-Datenkonnektor von Tableau erleichtert uns das Erstellen von

Konnektoren (https://data.theinformationlab.co.uk/), mit denen wir

Daten aus dem Internet erschließen und allen Tableau-Benutzern helfen

können, brandneue Erkenntnisse zu gewinnen und Entscheidungen rasch

zu treffen."



Erweiterte Möglichkeiten mit Tableau



Die Partner von Tableau profitieren bereits von den neuen APIs von

Tableau, um Textgenerierungsfunktionalität in Tableau einzubringen.

Automated Insights (https://automatedinsights.com/tableau), Narrative

Science (https://www.narrativescience.com/tableau) und Yseop

(https://savvy.yseop.com/integrations/tableau/) bauen auf die

Erweiterungen der JavaScript-API von Tableau, um den Kunden von

Tableau neue Möglichkeiten zur Erstellung aussagefähiger Datenstorys

zu eröffnen.



Die Autoren des Gartner Magic Quadrant-Berichts für Business

Intelligence- und Analyseplattformen* stellen fest, dass "die

Textgenerierung von Erkenntnissen die nächste Phase in der

Weiterentwicklung vom herkömmlichen Berichtwesen zum Storytelling

einläutet, wobei beschreibende Texte die visuell dargestellten

Inhalte ergänzen".



"Mit unserer Erweiterung Narratives for Tableau können Kunden von

Tableau Server, Tableau Public und Tableau Online intelligente

Textbausteine zu ihren Datenvisualisierungen generieren, die mühelos

eingebettet und geteilt werden können", sagt Stuart Frankel, CEO von

Narrative Science. "Die erweiterte Textgenerierung ermöglicht die

Kommunikation und das Teilen von datengesteuerten Erkenntnissen in

einfacherer und effektiverer Weise, und der Markt reagiert positiv

darauf. Narratives for Tableau ist erst wenige Wochen auf dem Markt,

aber die Nachfrage hat unsere Erwartungen übertroffen."



Automatisierung und Vereinfachung bei der Tableau-Bereitstellung



Mit den neuen APIs von Tableau lassen sich Bereitstellungen

vereinfachen und Geschäftsprozesse automatisieren:



- Automatisierte Verwaltungsaufgaben mit den REST APIs - Die REST API

von Tableau wurde um zusätzliche Optionen für

Metadaten-Informationen, die Filterung der Ergebnisse durch die

Benutzer und die Möglichkeit der Rückkehr zur Tableau

Server-Version erweitert.

- Nutzung von Datenintegrations- und Datenaufbereitungsprozessen -

Mit dem Web-Datenkonnektor können Benutzer einen externen

Datenaufbereitungsauftrag aus Tableau aktualisieren, ohne ihren

Analysefluss zu verlassen.

- Erstellung einer Arbeitsmappen-Vorlage in Tableau zur

unkomplizierten Bereitstellung über mehrere Server und/oder

Datenbanken hinweg - So lassen sich Datenquellenverbindungen mit

der neuen Document-API

auf dem neuesten Stand halten.

- Erweiterung der grundlegenden Tableau-Funktionen durch

Mehrwertlösungen von Drittanbietern



"Alation (https://alation.com/) hilft Organisationen, die Tableau

Server verwenden, dabei, Selfservice-Analysen vollständig

einzubeziehen, und setzt zugleich die Hürden für die Einhaltung der

Daten-Governance-Richtlinien für die Benutzer", erklärt Satyen

Sangani, CEO von Alation. "Wir sind begeistert über die neuen APIs

von Tableau, weil wir die Erfahrung unserer gemeinsamen Kunden damit

weiter verbessern können. Das liegt daran, dass wir für

Tableau-Benutzer von ihren Datenvisualisierungen aus direkt mehr

Informationen in Bezug auf Daten-Governance zum Vorschein bringen

können."



Ideenaustausch in der Entwickler-Community von Tableau



Die zehn neuen APIs von Tableau wurden mit dem Input der

Tableau-Community über das Entwicklerportal

(http://developers.tableau.com/) erstellt. Über das Portal können

Entwickler auf die APIs und SDKs zugreifen, Beispiele abrufen, Best

Practices austauschen, Unterstützung von der Community anfordern und

mit anderen Entwicklern interagieren.



Die APIs sind jetzt als Teil von Tableau 10 verfügbar, der

neuesten Version der Software des Unternehmens, die am 16. August auf

den Markt kam.



*Gartner "Magic Quadrant for Business Intelligence and Analytics

Platforms" von Josh Parenteau, Rita Sallam, Cindi Howson, Joao

Tapadinhas, Kurt Schlegel, Thomas Oestreich, 4. Februar 2016.



Über Tableau



Tableau Software (NYSE:DATA (http://finance.yahoo.com/q?s=data))

hilft Benutzern dabei, ihre Daten sichtbar und verständlich zu

machen. Mit Tableau analysieren und visualisieren die Nutzer

vorhandene Informationen blitzschnell und teilen die Ergebnisse mit

anderen. Mehr als 46.000 Unternehmen weltweit nutzen Tableau im Büro

und unterwegs für schnelle Analysen. Zehntausende Nutzer verwenden

Tableau Public, um ihre Daten in Blogs und auf Websites zu

veranschaulichen. Laden Sie die kostenlose Testversion herunter und

erleben Sie, wie Tableau Sie unterstützen

kann:http://www.tableau.com/de-de/products/trial.



Tableau und Tableau Software sind Marken von Tableau Software,

Inc. Alle anderen Firmen- und Produktnamen sind möglicherweise Marken

der jeweiligen Unternehmen, denen sie zugeordnet sind.







Pressekontakt:

Doreen Jarman

206-633-3400 x5648

djarman(at)tableausoftware.com



Original-Content von: Tableau Software, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Tableau Software

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 27.09.2016 - 09:01

Sprache: Deutsch

News-ID 1404898

Anzahl Zeichen: 8344

Kontakt-Informationen:

Firma: Tableau Software

Stadt: Partner bringen Textgenerierungsfunktionen in Tableau ein; Entwickler erstellen neue Integrationen





Diese Pressemitteilung wurde bisher 53 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung