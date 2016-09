Jordanischer Prinz Ali bin Al Hussein gibt eine Erklärung über FIFAs Auflösung der Arbeitsgruppe zur Bekämpfung von Rassismus ab

Der jordanische Prinz Ali bin Al Hussein gab heute die folgende

Erklärung hinsichtlich FIFA's Auflösung der Arbeitsgruppe zur

Bekämpfung von Rassismus ab:



"Die heutige Mitteilung, dass FIFA die Arbeitsgruppe zur

Bekämpfung von Rassismus einstellt, unter Einbeziehung der

geleisteten Arbeit, ist besorgniserregend. Der Kampf gegen den

Rassismus ist bei weitem noch nicht abgeschlossen und die

Vorstellung, dass die aktuelle FIFA-Führung glaubt, die Empfehlungen

der Arbeitsgruppe seien umgesetzt worden, ist beschämend. Noch nie

war die Notwendigkeit zur Bekämpfung von Rassismus und

Rassendiskriminierung deutlicher als in der Welt, in der wir derzeit

leben. Fußball ist die beliebteste Sportart der Welt und eines der

einzigen, praktischen Mittel, Menschen auf dieser Welt zu helfen,

ihre Unterschiede zu überwinden; wir können jedoch nicht anfangen,

ohne uns zuerst mit den Rassenunterschieden und der Diskriminierung

zu befassen, die sehr real und sichtbar sind, und von denen unsere

Fußballverbände, -spieler und Fans betroffen sind. Das ist nicht

etwas, was eine Regierungsbehörde mit dem Anschein von Verantwortung

herunterspielen oder leugnen kann.



"Ich vertrete schon seit langem, dass Bekämpfung von Rassismus und

Diskriminierung ein fester Bestandteil der Einrichtung sein sollte

und dass sich der Ad-hoc-Ausschuß zu einem permanenten Auschuss

entwickeln sollte, mit tatsächlicher Unterstützung und Ressourcen.

Obwohl Slogans und Auszeichnungen lobenswert sind, müsste der

Ausschuss mit seiner Arbeit die Möglichkeit haben, die

Gesellschaftsstruktur viel tiefer zu berühren und zusammen mit dem

Fußballverband, den Regierungen, gemeinnützigen Organisationen und

Anteilsinhabern den Rassismus und die Diskriminierung in allen Formen

in Angriff zu nehmen.



"Die Realität ist, wie bei vielen FIFA-Programmen, dass die



Arbeitsgruppe, seit ihrer Gründung, keine wirkliche Unterstützung

erhielt und ihre Rolle eher dem FIFA-Image als der Auseinandersetzung

mit Fragen diente. In Wirklichkeit hat sich die derzeitige

Arbeitsgruppe nie getroffen! Die Idee der FIFA, dass jetzt die

richtige Zeit eingetroffen ist zur Auflösung dieser Arbeitsgruppe zur

Rassismusbekämpfung ist lächerlich. Es ist noch viel zu tun und FIFA

muss ihre Führungsrolle zeigen, die Verantwortung für eine Reform und

die Rechenschaftspflicht übernehmen, wenn Veränderung nicht umgesetzt

werden.



Transparenz, Vertrauen, Glaubwürdigkeit und Integrität sind die

Werte, die in allen FIFA-Tätigkeiten anwesend sein müssten - Nicht

ordnungsgemäße Bekämpfung von Rassismus und Diskriminierung ist ein

absoluter Verrat dieser Werte.



Die Erklärung des Prinzen Ali folgte der heutigen FIFA-Mitteilung,

dass die 2013 gegründete Arbeitsgruppe zur Bekämpfung von Rassismus

und Diskriminierung aufgelöst wird. Prinz Ali ist der Präsident des

jordanischen Fußballverbands.



