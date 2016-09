Suiten im neuen Look

Das Suite Hotel Atlantis Fuerteventura hat seinen Komfort-Suiten einen neuen Look verpasst

Blick auf die weitläufige Anlage des Suite Hotel Atlantis Fuerteventura Resort

(firmenpresse) - Düsseldorf, 27.September 2016 - Meeresrauschen, Pool-Geplätscher und dazu 383 neu und bis ins kleinste Detail gestaltete Suiten - das Suite Hotel Atlantis Fuerteventura Resort auf der kanarischen Sonneninsel hat sich mächtig herausgeputzt.



Ab sofort wohnen die Gäste noch komfortabler im All-Inclusive-Resort Suite Hotel Atlantis Fuerteventura Resort****. Absoluter Clou sind 86 Suiten im Premium-Bereich, der ausschließlich für Erwachsene ab 16 Jahren reserviert ist. Diese Unterkünfte verfügen u.a. über eine möblierte Terrasse auf einer Fläche von 42 qm. Gäste werden mit einem Willkommensgeschenk überrascht und erhalten zudem Bademantel, Hausschuhe, eine Strandtasche sowie eine Auswahl an Kopfkissen, um besten Schlafkomfort zu garantieren. Wasser, Soft Drinks und Bier stehen bei Ankunft kostenlos in der Minibar zur Verfügung. Ein eigener Poolbereich sowie eine neue Chillout-Zone mit Balibetten sind weitere Highlights im ruhigen Premium-Bereich.



"Mit unserem Premium-Angebot wollen wir eine einzigartig ruhige Atmosphäre schaffen, in der sich Erwachsene wohlfühlen und rundum verwöhnen lassen können" sagt José Manuel Alonso-Patallo Valerón, Direktor des Hauses. Allen Gästen des Hotels stehen ein breites Sport- und Animationsangebot, drei Restaurants und insgesamt sieben Pools inmitten tropischer Gärten zur Verfügung.



Übrigens liegt das Suite Hotel Atlantis (nur 50 m vom nächsten Strand entfernt) an einem der schönsten Plätze Fuerteventuras - in Corralejo, unweit der malerischen und von der UNESCO geschützten Dünenlandschaft ?Las Dunas'. Der kilometerweite Sandstrand ist ständig in Bewegung und bildet bis zu 50 Meter hohe faszinierende Dünen, die bis ans türkis-blaue Wasser reichen. Durch die Nähe zum afrikanischen Kontinent bietet Fuerteventura zudem etwa 300 Sonnentage im Jahr - und das Suite Hotel Atlantis einen idealen Rückzugsort zum Genießen und Relaxen. 2016 erhielt es das Gütesiegel "Holidaycheck recommended". Ein Geheimtipp ist das Internationale Drachen-Festival in den Dünen, das vom 10. bis 13. November stattfindet - ein prächtiges Farbenspiel mit dem azurblauen Atlantik als Kulisse.





www.atlantisfuerteventuraresort.com/de



Die Düsseldorfer Agentur KHL Tourism & Lifestyle Consulting zeichnet seit Sommer 2013 für die Öffentlichkeitsarbeit der Atlantis-Hotels verantwortlich.



