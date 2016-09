MEDIA BROADCAST: Klaus Steffens technischer Leiter freenet TV & neuer Leiter Bereich Strategie und Innovation

Ausbau des Management-Teams vor Hintergrund des anstehenden Regelbetriebs der freenet TV-Plattform

(firmenpresse) - Köln, 27. September 2016 - MEDIA BROADCAST, Deutschlands größter Full-Service-Provider der Rundfunk- und Medienbranche, baut das Management-Team vor dem Hintergrund des anstehenden Regelbetriebs der freenet TV-Plattform weiter aus. Zum 1. Oktober übernimmt Klaus Steffens (48) die technische Leitung von freenet TV. Zugleich verantwortet er den Bereich Strategie und Innovation. Klaus Steffens wird auf diesen Positionen direkt an CEO Wolfgang Breuer berichten.



Zu seinen Schwerpunkten auf der neu geschaffenen Position des technischen Leiters von freenet TV gehört insbesondere die finale Implementierung der völlig neu konzipierten Netzwerkstruktur sowie die Steuerung der technischen Entwicklung des portablen freenet TV Angebotes und des HbbTV-basierten OTT-Services freenet TV connect.

Als Leiter Strategie und Innovation wird Klaus Steffens zudem die Entwicklung des Produktportfolios im Bereich der digital-terrestrischen Sender- und Zuführungsnetze deutlich vorantreiben.



Klaus Steffens kommt von der ProSiebenSat.1 Media SE, wo er zuletzt als Leiter Technik die Programmdistribution der Gruppe verantwortete. Weitere Stationen seiner Karriere führten den studierten Nachrichtentechniker u.a. über RTL Television sowie das Cologne Broadcasting Center, wo er für die Mediengruppe RTL Deutschland die Entwicklung der Programmdistribution über alle Verbreitungswege hinweg vorantrieb.



"Der bevorstehende Regelbetrieb der freenet TV-Plattform in Full-HD-Qualität stellt in punkto Technik und Management enorme Anforderungen an die Bereiche Endgeräte, Infrastruktur und Sendernetz der MEDIA BROADCAST. Mit Klaus Steffens verstärken wir unser Team um einen erfahrenen und in der Medienlandschaft bestens vernetzten Profi, der mit seiner Expertise die technisch einwandfreie Basis für den erfolgreichen Start von freenet TV über DVB-T2 HD in Deutschland sicherstellen wird", erklärte Wolfgang Breuer, CEO der MEDIA BROADCAST. "Seine umfassenden Erfahrungen wird er zudem in die Entwicklung neuer Produkte und Strategien der MEDIA BROADCAST einbringen und so unsere führende Position als Full-Service-Provider der Rundfunk- und Medienbranche nachhaltig stärken und ausbauen."











ÜBER MEDIA BROADCAST

MEDIA BROADCAST ist Teil der freenet Group und Deutschlands größter Serviceprovider der Rundfunk- und Medienbranche. Im Kerngeschäft projektiert, errichtet und betreibt das Unternehmen national und weltweit multimediale Übertragungsplattformen für Fernsehen und Hörfunk, basierend auf modernen Sender-, Leitungs- und Satellitennetzwerken. Der Fokus liegt dabei auf terrestrischen Sendernetzen. Hier ist das Unternehmen mit über 2.000 Sendern für UKW, DAB+ und DVB-T Marktführer in Deutschland. MEDIA BROADCAST betreut rund 750 nationale und internationale Kunden: öffentlich-rechtliche und private Rundfunkveranstalter, TV- und Radio-Produktionsfirmen, Kabelnetzbetreiber, Medienanstalten sowie private Unternehmen und öffentliche Institutionen. Das Unternehmen ist Teil der freenet Group, es hat seinen Hauptsitz in Köln und mehrere Standorte in Deutschland. Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Website oder folgen Sie uns auf Twitter.





