St. Moritz hat das Art Boutique Hotel Monopol für den Luxus-Winter

Sonnenterrasse im Winter

(firmenpresse) - Schick und kosmopolitisch, elegant und exklusiv: St. Moritz ist der bekannteste Wintersportort in den Alpen und außerordentlich mondän – was seine Skiberge und das Societylife betrifft. Tür an Tür mit den exklusiven Shops in der Fußgängerzeile liegt das Art Boutique Hotel Monopol.



Luxus-Boutiquen und Flagshipstores von Chanel und Roberto Cavalli über Gucci, Polo Ralph Lauren und Prada bis Luis Vuitton und Ermenegildo Zegna. Und zwischendrin eine erlesene Auswahl an Juwelieren, Designern, Vinotheken und Delikatessen-Läden ebenso wie Cafés, Bars Lounges und mondänen Clubs: Für diese Vielfalt ist St. Moritz bekannt und ein Maßstab, an dem sich andere Wintersportregionen messen. Aber natürlich auch für seine „Top of the world-Skiberge“ Corviglia, Corvatsch und Diavolezza mit ihren 350 Kilometern Pisten. Warum sich auch der Jetset am liebsten im „Champagnerklima“ mit seinen 322 Sonnentagen aufhält? Dafür liefert St. Moritz immer neue Gründe. Eine der beliebtesten Hotels ist das Art Boutique Hotel Monopol, mitten in der Fußgängerzone von St. Moritz, zwei Gehminuten von der Chantarella Bahn auf die Corviglia entfernt. Es zählt zur „Lifestyle Collection“ der Preferred Hotels & Resorts und ist auch eine Galerie für junge Kunst. Die schlicht-zeitlos eingerichteten Zimmer und Suiten gibt es in acht Kategorien – bis zur 60 m2 großen Deluxe-Suite. Auch in der Wellavista Bar und dem Wellnessbereich im sechsten Stock dreht sich alles um den feinen Luxus „mit Visionen“. Im À-la-carte-Restaurants MONO verwöhnen Küchenchef Claudio Della Pedrina und Maître d’Hôtel Francesco Stillitano mit kulinarischen und önologischen Feinheiten. Das Nightlife spielt sich dann im Dracula Club, im Casino St. Moritz oder im legendären King’s Club ab.



Art Boutique Hotels Monopol

Advent special 1 Nacht geschenkt, buchbar von 02.–27.12.16 (4 = 3, 5 = 4, 6 = 5, 7 = 6)

Holiday special (ganze Wintersaison): 7 Übernachtungen, 6 Tages-Skipass, Halbpension optional

Midweek special (ganze Wintersaison, nicht buchbar Fr.–So.): ab 2 Nächte



Veranstaltungstipp: 30.01.–03.02.16: St. Moritz Gourmet Festival: "Discover THE Best from the West" mit amerikanischen Spitzenköchen



2.219 Zeichen

Abdruck honorarfrei,

Belegexemplar erbeten!





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.monopol.ch



Dies ist eine Pressemitteilung von

mk Salzburg

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:Leseranfragen:

Art Boutique Hotel Monopol

Betreibergesellschaft AG Post & Mercatorium

CH-7500 St. Moritz, Via Maistra 17

Tel. +41 81 837 04 04, Fax: +41 81 837 04 05

E-Mail: artboutique(at)monopol.ch

www.monopol.ch



PresseKontakt / Agentur:

Media Kommunikationsservice Ges.m.b.H.

PR-Agentur für Tourismus

A-5020 Salzburg, Bergstraße 11

Tel.: +43/(0)662/87 53 68-127

Fax: +43/(0)662/87 95 18-5

www.mk-salzburg.at

E-Mail: office(at)mk-salzburg.at



Datum: 27.09.2016 - 11:09

Sprache: Deutsch

News-ID 1404995

Anzahl Zeichen: 2308

Kontakt-Informationen:

Firma: mk Salzburg



Meldungsart: Unternehmensinformation

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 27.9.16



Diese Pressemitteilung wurde bisher 65 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung