Ellen Kamrad begeistert mit Quad-Tour als Firmenevent auf Mallorca

Für einen internationalen Management- und IT Beratung und Personaldienstleister aus München organisierte Ellen Kamrad Eventmanagement eine Quad-Tour auf Mallorca. Einen Tag genossen die Angestellten dieses besondere Firmenevent in Andratx.

(firmenpresse) - Einen besonderen Firmenevent genossen rund zwanzig Angestellte eines internationalen Unternehmens aus München Ende Juni auf Mallorca. Das für Freelancer-Projekte bekannte Unternehmen übertrug dabei die Organisation ihres Firmenevents der Kölner Eventmanagerin Ellen Kamrad. Diese konnte aufgrund ihrer hervorragenden Ortskenntnisse auf Mallorca und ihrer kreativen Idee einer Quad-Tour in Andratx den Kunden für sich begeistern.



Auf Quads Mallorca erkunden - Maßgeschneidertes Firmenevent



Einen erlebnisreichen Tag in einem der schönsten Orte auf Mallorca verbrachten Ende Juni rund zwanzig Angestellte eines Online Staffing Portals. Dank der kreativen Idee der Kölner Eventmanagerin Ellen Kamrad durften die Teilnehmer einen Tag lang die westlich gelegene Gemeinde auf Mallorca auf Quads erkunden. Dabei punktete Ellen Kamrad mit ihrer perfekten Organisation des Firmenevents. Am frühen Nachmittag wurden die Teilnehmer mit einem Bus von ihrem Hotel abgeholt und gemeinsam zu der Quadstation in Andratx gefahren. Nach einer Einweisung starteten die Teilnehmer auf eine erlebnisreiche Entdeckungstour. In zwei Gruppen aufgeteilt, erkundeten sie einen der schönsten Orte auf Mallorca. Die Korrespondenz und Vertragsverhandlungen mit dem ortsansässigen Anbieter hatte Ellen Kamrad im Vorfeld übernommen, sodass die geladenen Teilnehmer sich über einen reibungslosen Ablauf freuen konnten. Auf Wunsch des Auftraggebers begleitete Ellen Kamrad die Gruppen fotografisch, um den Teilnehmern eine bleibende Erinnerung an diesen außergewöhnlichen Firmenevent ermöglichen zu können. Nach rund vier Stunden endete die abenteuerliche Erkundungstour auf Quads wieder an der Station, wo der Tag einen entspannten Ausklang fand.



Firmenevents auf Mallorca - Perfekte Organisation mit Ellen Kamrad



Seit rund einem Jahr bietet die erfolgreiche Eventmanagerin Ellen Kamrad Events für Firmen und Unternehmen auf Mallorca an. Dabei legt die Kölnerin bei der Auswahl ihrer ortsansässiger Kooperationspartner, Anbieter und Locations besonderen Wert auf Professionalität, Exklusivität und Zuverlässigkeit. Dank der hervorragenden Ortskenntnisse und besten Kontakten auf der Baleareninsel gelingt es Ellen Kamrad immer wieder, ihre Firmenkunden mit außergewöhnlichen Eventveranstaltungen zu begeistern. Ob Quadtour, Canyoning oder Meetings und Konferenzen in abgeschiedenen Fincas, stets weiß Ellen Kamrad die Wünsche ihrer Unternehmenskunden mit kreativen Mitteln und perfekter Organisation zu erfüllen.





Weitere Informationen zu dem Firmenevent auf Mallorca finden Sie hier:

http://www.ellenkamrad.de/referenzen/incentive-auf-mallorca-q-perior-staffing-solutions-auf-quadtour-ueber-die-sonneninsel/





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.ellenkamrad.de



Keywords (optional):

Ellen Kamrad bietet maßgeschneiderten Full-Service für Veranstaltungen aller Art. Das Portfolio der erfahrenen Diplom-Eventmanagerin IST erstreckt sich von der Konzeption und Durchführung von Veranstaltungen über Künstlermanagement bis zu Vermittlung von Eventdienstleistern.

Dabei versteht sich Ellen Kamrad als Ihr Partner für individuelle Inszenierungen von Events und Veranstaltungen ganz im Sinne des Kunden und seinem Corporate Design: Von der Planung und Organisation Ihrer Seminare und Meetings über Tagungen, Konferenzen oder Jubiläen begleitet und gestaltet Ellen Kamrad Ihren Event mit höchster Professionalität.

Mit ausgearbeiteten Konzepten, passenden Locations und unterhaltsamen Künstlern unterstützt die Eventfachfrau das Gesamtziel der Veranstaltung im Sinne Ihrer Kunden. Auf die über zehnjährige Erfahrung in der Eventbranche von Ellen Kamrad vertrauten bereits Kunden wie die Deutsche Bahn - Köln oder die TUI Group.

Dies ist eine Pressemitteilung von

Menschen Emotionen Erlebnisse Eventmanagement

PresseKontakt / Agentur:

Menschen Emotionen Erlebnisse Eventmanagement

Ellen Kamrad

Maler-Bock-Gässchen 2

50678 Köln

ellen(at)ellenkamrad.de

01777751188

http://www.ellenkamrad.de



Datum: 27.09.2016 - 11:10

Sprache: Deutsch

News-ID 1404997

Anzahl Zeichen: 2997

Kontakt-Informationen:

Firma: Menschen Emotionen Erlebnisse Eventmanagement

Ansprechpartner: Ellen Kamrad

Stadt: Köln

Telefon: 01777751188





