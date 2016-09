Stilechte Shuttle- & Transferlösungen bei EXPO REAL 2016 mit INTERLINE München Limousinenservice

(firmenpresse) - Die EXPO REAL ist Europas größte B2B-Messe für Immobilien und Investitionen.

Vom 4. - 6. Oktober 2016 nutzen Aussteller und Fachbesucher die wichtige Veranstaltung auf dem Messegelände in München zum Networking. Der INTERLINE München Limousinenservice bietet stilechte Transportlösungen für Besuchergruppen und Einzelpersonen.



Vor allem Aussteller aus den Bereichen Projektentwicklung, Beratung, Finanzierung, Management, Planung, Marketing sowie Wirtschaftsregionen und Städte präsentieren sich bei der EXPO REAL auf 64.000 qm. Für Teilnehmer bietet die Messe die ideale Möglichkeit im persönlichen Kontakt Geschäftsbeziehungen zu festigen oder aufzufrischen. Unternehmen können sich in einem der begehrten Messestände angemessen repräsentieren.

Mit rund 1700 Ausstellern und 37.857 Teilnehmern (2015) ist die EXPO REAL die größte Fachmesse ihrer Art in Europa und versammelt jährlich das Who is Who der Immobilien- und Investmentbranche.



Für flexible und stilgemäße Transfermöglichkeiten sorgt der Limousinen- und Chauffeurservice von INTERLINE München. Die Fahrer haben direkten Zugang zum Messegelände und liefern Fahrgäste pünktlich und sicher am Eingang ab. Mit dem Flughafen Shuttle Service von INTERLINE München sparen sich Fahrgäste lange Wartezeiten und brauchen sich um reibungslose Shuttle Transporte zwischen Münchner Messe und Flughafen nicht zu sorgen. Kleinere Firmengruppen gelangen ebenso komfortabel in den Luxury Vans der INTERLINE München Minivan Flotte zur Messe. Aber auch für die Anreise in größeren Gruppen ist gesorgt; INTERLINE verfügt über eine Flotte aus exklusiven Reisebussen für bis zu 50 Personen, die sämtliche Ansprüche der gehobenen Personenbeförderung erfüllen.

Hinter INTERLINE München steht ein erfahrenes, professionelles Team aus Disponenten und festangestellten, speziell geschulten Chauffeuren. Der Chauffeur- und Limousinenservice erfüllt seit Jahren auch die anspruchvollsten Wünsche seiner Kunden auf höchstem Niveau.



So erleben Fahrgäste die Fahrt zur EXPO REAL 2016 stressfrei und stilvoll.

Unter http://www.interline-muenchen.de/event-service gibt es einen Überblick über Leistungen des INTERLINE München Event Service.





INTERLINE München gibt es in seiner heutigen Form seit 1995. Der INTERLINE-Standort in München ging jedoch aus dem traditionsreichen regionalen Unternehmen Volk Limousine hervor, das sich bereits in den 50er Jahren auf dem Markt etablieren konnte. Mit seinem Chauffeur- und Limousinenservice gehört INTERLINE München zu den führenden Anbietern exklusiver Personenbeförderung in Bayern und zählt zu den größten Standorten des deutschen INTERLINE-Netzwerks. Durch die Partnerschaft mit Carey International, Inc. ist der Fahrservice in 65 Ländern und über 550 Städten weltweit verfügbar.

INTERLINE München – Volk Limousine OHG

