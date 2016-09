Art Boutique Hotel Monopol: „Zugpferd“ für den Winter in St. Moritz

Restaurant MONO

(firmenpresse) - St. Moritz steht weltweit als Qualitätsmarke für Stil, Eleganz und Klasse – und für hochrangige Pferdesport-Wettbewerbe. Mitten in der Fußgängerzone und nur 15 Gehminuten von der Polowiese entfernt liegt das „kunstfertige“ Art Boutique Hotel Monopol.



Schon 1907 wurden am zugefrorenen St. Moritzersee vor der majestätischen Engadiner Bergwelt Pferderennen ausgetragen. St. Moritz gilt als Wiege des Snow Polo und hat auch im Springsport eine lange Tradition. Mitte Jänner geht auf der Polowiese am Ufer des Moritzersees mit der Concours Hippique wieder eines der attraktivsten Springreitturniere des Winters in Szene. Der mittlerweile 33. Snow Polo World Cup St. Moritz ist nach wie vor das wichtigste Snow Polo Turnier der Welt und wird wieder zwischen vier „High Goal“ Teams aus Weltklassespielern ausgetragen. Gesellschaftlicher Höhepunkt der Saison ist der White Turf im Februar: Spannende Trabrennen sowie das exklusivste Skijöring-Rennen der Welt mit unberittenen Vollblutpferden als „Turbo“ lassen auf dem zugefrorenen St. Moritzersee die Eisdecke beben. Ein ideale „Box“ für Pferdesportler und -fans ist das Art Boutique Hotel Monopol – ein Mitglied der Preferred Lifestyle Hotels & Resorts mit 100% Weiterempfehlungen auf HolidayCheck und einem Zertifikat für Exzellenz auf TripAdvisor. Als erstes und bislang einziges Viersterne Art Boutique Hotel im Engadin stellt es seine Wände der jungen Kunst zur Verfügung. Der Wellavista-Wellnessbereich im sechsten Stock eröffnet einen atemberaubenden Blick auf den St. Moritzersee und die Engadiner Bergwelt rings um den Piz Rosatsch. Der Gipfel des Genusses liegt allerdings im Art Boutique Hotel Monopol im Erdgeschoß: Im dortigen À-la-carte-Restaurant MONO kredenzt Maître d’Hôtel Francesco Stillitano die sensationelle italienisch-mediterrane Küche von Claudio Della Pedrina.



St. Moritz: Pferde-Events Winter 2016/17

15.–21.01.17: 58. Concours Hippique St. Moritz, 12.02.17: 1.White Turf Sonntag, 19.02.17: 2. White Turf Sonntag, 24.02.17: 2. Night Turf und Snow Polo , 26.02.17: 3. White Turf Sonntag





2.121 Zeichen

Abdruck honorarfrei,

Belegexemplar erbeten!





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.monopol.ch



Dies ist eine Pressemitteilung von

mk Salzburg

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:Leseranfragen:

Art Boutique Hotel Monopol

Betreibergesellschaft AG Post & Mercatorium

CH-7500 St. Moritz, Via Maistra 17

Tel. +41 81 837 04 04, Fax: +41 81 837 04 05

E-Mail: artboutique(at)monopol.ch

www.monopol.ch



PresseKontakt / Agentur:

Media Kommunikationsservice Ges.m.b.H.

PR-Agentur für Tourismus

A-5020 Salzburg, Bergstraße 11

Tel.: +43/(0)662/87 53 68-127

Fax: +43/(0)662/87 95 18-5

www.mk-salzburg.at

E-Mail: office(at)mk-salzburg.at



Datum: 27.09.2016 - 11:24

Sprache: Deutsch

News-ID 1405012

Anzahl Zeichen: 2184

Kontakt-Informationen:

Firma: mk Salzburg



Meldungsart: Unternehmensinformation

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 27.9.16



Diese Pressemitteilung wurde bisher 43 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung