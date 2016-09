Hardy Krüger Junior (48) in Closer: "Ich bin ein sehr gläubiger Mensch und durch die Ereignisse in meinem Leben ein sehr spiritueller Mensch geworden."

(ots) - Der Schauspieler Hardy Krüger Junior hatte in den

letzten Jahren mit schweren Schicksalsschlägen zu kämpfen: Erst starb

sein Sohn Paul-Luca (verstorben mit 8 Monaten) am plötzlichen

Kindstod, dann zerbrach seine Ehe an der Tragödie. In Closer (EVT

28.09.) verrät er im exklusiven Interview, wie sich sein Leben

seitdem verändert hat. So schildert er, wie er nur kurz nach dem Tod

wieder für "Forsthaus Falkenau" vor der Kamera stand und wie sehr ihn

dies zweifeln ließ: "Ich habe so viel gearbeitet wie noch nie zuvor,

weil ich einfach nicht akzeptieren konnte, was passiert ist. Doch

dann kam das komplette Aus. (...) Ich habe angefangen, über alles

nachzudenken und mich gefragt: 'Machst du weiter? Kapitulierst du?

Was machst du jetzt?' Das alles hat mich sehr verändert und geprägt."



Sport, gesunde Ernährung und Spiritualität helfen dem Schauspieler

heute, mit dem Leben klarzukommen. So sagt er: "Ich bin ein sehr

gläubiger Mensch und durch die Ereignisse in meinem Leben ein sehr

spiritueller Mensch geworden. Ich mache täglich meine kleine

Meditation in der Früh und spreche mit meinen Göttern da oben."

Insgesamt hat der Wahl-Schweizer durch seine Erfahrungen gelernt, das

Leben so zu akzeptieren und wertzuschätzen, wie es ist - denn er

weiß, wie schnell es vorbei sein kann. "Man lernt das Leben anders zu

sehen und zu begreifen. Ich sage mir heute: 'Es ist, wie es ist.' Und

ich schaue, dass ich so viel Gutes wie möglich für die Seele mitnehme

in dieser Zeit, in der ich hier bin. Weil das jeden Moment einfach

vorbei sein kann." Hardy Krüger Junior setzt sich entsprechend auch

für andere Menschen ein, denen ein ähnliches Schicksal widerfahren

ist und engagiert sich im Verein Verwaiste Eltern und Geschwister in

Hamburg.



