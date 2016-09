Semesterstart – Checkliste und Videos für Studenten

Verbraucherorganisation bietet kostenlose Hilfe an

(firmenpresse) - 27.09.2016. Für viele Studenten ist das Studium schon Alltag. Jetzt steht wieder der Semesterstart an den Universitäten vor der Tür. Vieles muss neu organisiert werden und einiges wird dabei auch neu für die Studenten sein. Wohl dem, dem beratend zur Seite gestanden wird. Die Verbraucherorganisation Geld und Verbraucher e.V. (GVI) hat eine Checkliste und Videos mit wichtigen Tipps zum Semesterstart vorbereitet.



Die Suche nach einer Wohnung, die Organisation der Vorlesungen, Beschaffung von Büchern und weiterem Lehrmaterial, Beantragung von BAföG und vieles mehr, lastet die meisten neuen Studenten zum Semesterstart völlig aus, weist Jürgen Buck, Vorstand der GVI hin. „Sich selbst um die notwendigen Verträge wie beispielsweise den Versicherungsschutz zu kümmern, geht leider in vielen Fällen unter. Teilweise sind die jungen Studienanwärter noch über ihre Eltern versichert, aber mit Beginn eines Studiums kann sich im Versicherungsbereich vieles ändern“, warnt Jürgen Buck.



Ausführliche Informationen zu wichtigen Verträgen und was es sonst zum Semesterstart noch zu beachten gilt, stellt die Verbraucherorganisation GVI unter “Studenten (Semesterstart-Tipps)“ inkl. Checkliste und Vi-deos auf ihrer Homepage www.geldundverbraucher.de, Rubrik „Gratis“ zur Verfügung. Zudem stehen die Experten der GVI bis zum 7. Oktober zwischen 11 und 16 Uhr zum Thema Semesterstart, Versicherungen und Bankgeschäfte telefonisch unter 07131-913320 zur Verfügung. Anfragen können ebenso per E-Mail unter info(at)geldundverbraucher.de gestellt werden.







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.geldundverbraucher.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Die Geld und Verbraucher Interessenvereinigung der Versicherten, Sparer und Kapitalanleger e.V. (GVI) betreibt seit 1987 Verbraucherberatung und Verbraucheraufklärung in Finanzangelegenheiten. Ihr Ziel ist es den Verbraucher zu helfen, sich in dem unübersichtlichen Finanz- und Versicherungsmarkt besser zu Recht zu finden, Fehlentscheidungen zu vermeiden und vor allem Kosten zu senken.

Dies ist eine Pressemitteilung von

GELD UND VERBRAUCHER Interessenvereinigung der Versicherten, Sparer und Kapitalanleger e.V. (GVI)

Leseranfragen:

GELD UND VERBRAUCHER Interessenvereinigung der Versicherten, Sparer und Kapitalanleger e.V. (GVI)

Neckargartacher Str. 90

74080 Heilbronn

Tel: (0 71 31) 9 13 32-0

Fax: (0 71 31) 9 13 32-119

E-Mail: info(at)geldundverbraucher.de

PresseKontakt / Agentur:

GELD UND VERBRAUCHER Interessenvereinigung der Versicherten, Sparer und Kapitalanleger e.V. (GVI)

Neckargartacher Str. 90

74080 Heilbronn

Ansprechpartner Presse:

Siegfried Karle (GVI-Präsident, Dipl.-Betriebswirt (FH): 07131-91332-20,

Jürgen Buck (GVI-Vorstand, Dipl.-Betriebswirt (FH) und Bankkaufmann): 07131-91332-12

Datum: 27.09.2016 - 11:27

Sprache: Deutsch

News-ID 1405022

Anzahl Zeichen: 1627

Kontakt-Informationen:

Firma: GELD UND VERBRAUCHER Interessenvereinigung der Versicherten, Sparer und Kapitalanleger e.V. (GVI)

Ansprechpartner: Siegfried Karle

Stadt: Heilbronn

Telefon: 07131-91332-20



Meldungsart: Unternehmensinformation

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 27.09.2016



Diese Pressemitteilung wurde bisher 39 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung