Ski- und Lifestyle im prickelnden Champagnerklima von St. Moritz

Aussenansicht mit Winterpanorama

(firmenpresse) - Die Sonne ist intensiver, das „Champagnerklima“ trockener und der Schnee sicherer als anderswo: Damit legen die legendären St. Moritzer Skiberge die Latte hoch. Nur zwei Gehminuten von der Corviglia-Talstation entfernt liegt das Art Boutique Hotel Monopol.



Mitten in der Fußgängerzone und nur zwei Gehminuten vom Einstieg ins St. Moritzer Skierlebnis liegt das Art Boutique Hotel Monopol. Zwischen Society-Treffs, Luxusboutiquen und der legendären Corviglia bleiben für St. Moritz-Fans keine Wünsche offen. Die Corviglia ist Teil des größten zusammenhängenden Skigebietes der Schweiz mit 160 Kilometer Abfahrten. Im Februar gehen hier bereits zum fünften Mal die AUDI FIS Alpine World Ski Championships 2017 (06.–19.02.17) über die Bühne. Zusammen mit den Skibergen Corvatsch und Diavolezza (7 bis 17 km Entfernung) haben Skifahrer in St. Moritz sogar 350 Pistenkilometer und den Blick auf den Bernina-Gletscher im Visier. Vielversprechend wie die Pisten ist das typische St. Moritzer Après-Ski in den Skihütten und Schneebars – aber auch im sechsten Stock des Art Boutique Hotel Monopol. Allein schon wegen der großartigen Aussicht nehmen viele Gäste in der Wellavista Bar ihren Apéro oder gönnen sich einen Schuss Wärme im Wellavista Spa. Finnen- und Biosauna, Dampfbad und Panorama-Whirlpool, aber auch Massagen, Peelings und Aromatherapien machen fit für den nächsten Skitag. Und das, während fünf Stockwerke darunter Claudio Della Pedrina an den Köstlichkeiten feilt, die auf die Tageskarte des À-la-carte-Restaurants MONO kommen. Wahre Genießer lassen sich zum Tagesausklang von Maître d’Hôtel Francesco Stillitano eine Empfehlung aus dem gut sortierten Weinkeller entkorken oder paffen eine Davidoff in der gemütlichen Bar & Smoker’s Lounge.



Art Boutique Hotels Monopol

Advent special 1 Nacht geschenkt, buchbar von 02.–27.12.16 (4 = 3, 5 = 4, 6 = 5, 7 = 6)

Holiday special (ganze Wintersaison): 7 Übernachtungen, 6 Tage-Skipass, Halbpension optional

Midweek special (ganze Wintersaison, nicht buchbar Fr.–So.): ab 2 Nächte





2.089 Zeichen

Abdruck honorarfrei,

Belegexemplar erbeten!





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.monopol.ch



Dies ist eine Pressemitteilung von

mk Salzburg

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:Leseranfragen:

Art Boutique Hotel Monopol

Betreibergesellschaft AG Post & Mercatorium

CH-7500 St. Moritz, Via Maistra 17

Tel. +41 81 837 04 04, Fax: +41 81 837 04 05

E-Mail: artboutique(at)monopol.ch

www.monopol.ch



PresseKontakt / Agentur:

Media Kommunikationsservice Ges.m.b.H.

PR-Agentur für Tourismus

A-5020 Salzburg, Bergstraße 11

Tel.: +43/(0)662/87 53 68-127

Fax: +43/(0)662/87 95 18-5

www.mk-salzburg.at

E-Mail: office(at)mk-salzburg.at



Datum: 27.09.2016 - 11:32

Sprache: Deutsch

News-ID 1405023

Anzahl Zeichen: 2171

Kontakt-Informationen:

Firma: mk Salzburg



Meldungsart: Unternehmensinformation

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 27.9.16



Diese Pressemitteilung wurde bisher 24 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung