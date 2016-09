Zauberhaftes Bilderbuch für kleine Kinder

Berlin - Verlag Karim Pieritz stellt im September die Taschenbuch-Ausgabe des Bilderbuchs "Fino entdeckt die Welt - Ein kleiner Elch findet Freunde" von Carola Hauser vor. Das Buch hat einen Umfang von 24 Seiten und ist im Buchhandel erhältlich.

Bilderbuch ab 1 Jahr

(firmenpresse) - Im Bilderbuch geht der kleine Elch Fino auf eine Entdeckungsreise und hilft unterwegs einem verletzten Hund und einem Hasen in Seenot. Er erlebt spannende Abenteuer und findet dabei neue Freunde. Das Bilderbuch ist ein zauberhaftes Vorlesebuch für kleine Kinder mit liebevoll gezeichneten Bildern zum Entdecken und auch eine schöne Gutenachtgeschichte zum Wohlfühlen.



Die Autorin Carola Hauser liest als Erzieherin den Kindern oft und gerne vor. Dabei fiel ihr auf, dass Kleinkinder Tiere und Reime mögen und so kam ihr die Idee zu ihrem Erstlingswerk. »Eine Fabel mit einer Moral und einem guten Ende ist die geeignete Erzählform für diese Altersgruppe«, erklärt die Autorin. »Elche symbolisieren für mich Freundschaft, Liebe und Familie, daher wählte ich einen Elch als Hauptfigur für meine Bildergeschichte«. Carola Hauser hat einen erwachsenen Sohn und lebt in Berlin.



"In meinem Verlag will ich Kinderbücher verlegen, die ein positives Gefühl vermitteln, von Liebe und Freundschaft erzählen und eine Moral enthalten«, erklärt der Verleger. "Der kleine Elch Fino passt sehr gut in mein Programm und ich freue mich, das Buch jetzt auch als günstiges Taschenbuch anbieten zu können."



Carola Hauser: "Fino entdeckt die Welt – Ein kleiner Elch findet Freunde"

Berlin 2016, ISBN 9783944626826, 24 Seiten, Taschenbuch im Großformat (21 x 21 cm), 8,95 EUR [D]

Mit Illustrationen von Hellen Thalia Thielemann.





http://www.karimpieritz.de/buecher/bilderbuecher/fino-entdeckt-die-welt-ein-kleiner-elch-findet-freunde/



Karim Pieritz wurde 1971 in Berlin geboren und lebt dort mit seiner Familie. Für die Veröffentlichung seiner Kinderbuch-Reihe gründete er 2013 einen Verlag. Heute hat er auch die Bücher anderer Autoren im Programm, darunter ein Bilderbuch und einen Thriller. Die Bücher sind in den Barsortimenten Libri und KNV gelistet und damit im "Buchladen um die Ecke" erhältlich.

Verlag Karim Pieritz

