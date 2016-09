Sky startet im Oktober den neuen Sky+ Pro samt Ultra-HD-Angebot in Deutschland undÖsterreich (FOTO)

(ots) -

- Sky bringt im Oktober 2016 das beste Entertainment-Erlebnis auf

den Fernseher mit dem Start des neuen Sky+ Pro Receivers und des

Ultra-HD-Angebots mit den ersten Ultra-HD-Sportsendern in

Deutschland und Österreich sowie einer Auswahl an Blockbustern

in Ultra HD auf Abruf

- Neuer Sky+ Pro hebt Fernsehen auf die nächste Stufe: modernes

Design, ultra-HD-fähig, 1-Terabyte-Festplatte mit bis zu dreimal

so viel Platz für Aufnahmen wie ein herkömmlicher Sky+,

eingebautes WLAN und noch schnellerer Zugang zu Sky On Demand

- Erstes Live-Sportangebot in Ultra HD in Deutschland und

Österreich: Auf den beiden neuen und exklusiven Sendern Sky

Sport Bundesliga UHD und Sky Sport UHD zeigt Sky eine Begegnung

pro Bundesliga-Spieltag und ausgewählte Spiele der UEFA

Champions League in brillanter Auflösung - weiterer Live-Sport

folgt

- Blockbuster in Ultra HD: Jeden Monat gibt es auf Sky On Demand

eine neue Auswahl an Blockbustern, den Auftakt machen die

Oktober-Highlights "Hotel Transsilvanien 2", "The Walk", "Salt"

und "Evil Dead"

- Neu- und Bestandskunden erhalten den Sky+ Pro im Laufe des

Oktober für 99 EUR - Bestandskunden können den Receiver ab

sofort vorbestellen

- Das Ultra-HD-Angebot von Sky ist zwölf Monate lang kostenlos für

alle Sky Kunden mit HD-Abonnement und dem Sky+ Pro



27. September 2016 - Ab sofort haben Sky Kunden in Deutschland und

Österreich die exklusive Möglichkeit, den neuen Sky+ Pro Receiver

vorzubestellen und als erste die nächste Sky Produktinnovation zu

genießen. Im Oktober können dann alle Kunden den ultra-HD-fähigen

Festplattenreceiver für einmalig 99 EUR für die Dauer ihres Abos

erhalten. Damit bringt Sky das beste Entertainment-Erlebnis direkt

auf den Fernseher, samt der besten Programminhalte in Ultra HD und



gestochen scharfer Bildqualität - viermal höher als HD.



Der Sky+ Pro erstrahlt im modernen Design und durch das

integrierte WLAN können Kunden den Receiver ganz einfach mit dem

Internet verbinden. Damit sehen Zuschauer Tausende der neuesten

Filme, Dokus, Kinderprogramme und Serien - mit Sky Box Sets komplette

Staffeln von der ersten bis zur letzten Folge. Erstmals beinhaltet

der Sky On Demand Katalog auch eine Auswahl an Filmen in Ultra HD,

die über Nacht auf die Festplatte geladen werden und mit dem blauen

Knopf auf der neuen Fernbedienung abgerufen werden können. Jeden

Monat wird eine neue Auswahl an Blockbustern in Ultra HD angeboten.

Den Auftakt machen im Oktober "Hotel Transsilvanien 2", "The Walk",

"Salt" und "Evil Dead". Die Anzahl der Ultra-HD-Inhalte wird weiter

ausgebaut mit zusätzlichen Highlights und Serien. Darüber hinaus

sehen Kunden wie gewohnt über Sky On Demand Tausende der neuesten

Filme in HD, Dokus, Kinderprogramme und Serien - mit Sky Box Sets

komplette Staffeln von der ersten bis zur letzten Folge. Die

1-Terabyte-Festplatte, mit der sich das laufende Programm anhalten,

zurückspulen und aufnehmen lässt, ermöglicht ein persönliches Archiv

- mit bis zu dreimal so viel Platz wie mit einem herkömmlichen Sky+.

Der Sky+ Pro Receiver ist zudem bereits für die Zukunft ausgestattet

und verfügt über einen leistungsstärkeren Prozessor, mit dem der

Zugang zu Sky On Demand, zum TV-Guide und zu weiteren Funktionen noch

schneller ist. Der Sky+ Pro Receiver ist sowohl für Satelliten- als

auch für Kabelempfang verfügbar.



Sky Kunden mit dem neuen Receiver werden im Oktober zum ersten Mal

in Deutschland und Österreich Fußballspiele live in Ultra HD auf den

beiden neuen und exklusiven Sendern Sky Sport Bundesliga UHD und Sky

Sport UHD erleben - mit je einer Begegnung der Bundesliga pro

Spieltag und ausgewählten Spielen der UEFA Champions League. Die

Ansetzungen der Ultra-HD-Spiele werden in Kürze bekanntgegeben.

Kunden sehen dann die Spiele in gestochen scharfer Bildqualität - mit

vierfach höherer Auflösung als HD - und sind noch viel näher dran am

Geschehen. Nach Fußball in Ultra HD wird auch weiterer Live-Sport

folgen. Alle Sky Kunden mit einem Premium-HD-Abonnement haben

entsprechend ihrem gebuchten Programmpaket zwölf Monate freien Zugang

zum Ultra-HD-Angebot von Sky.



Über Sky Deutschland:



Mit über 4,6 Millionen Kunden und einem Jahresumsatz von 2

Milliarden Euro ist Sky in Deutschland und Österreich

Pay-TV-Marktführer. Das Programmangebot besteht aus Live-Sport,

Spielfilmen, Serien, Kinderprogrammen und Dokumentationen. Sky

Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil von

Europas führender Unterhaltungsgruppe Sky plc. 21,8 Millionen Kunden

in fünf Ländern sehen die exklusiven Programme von Sky, wann immer

und wo immer sie wollen (Stand: 30.6.2016).







Pressekontakt:

Sky Deutschland GmbH

Stefan Bortenschlager

Consumer Communications

Tel. +49 89 9958 6871

stefan.bortenschlager(at)sky.de

twitter.com/SkyDeutschland



Original-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Sky Deutschland skypro.jpg

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 27.09.2016 - 11:02

Sprache: Deutsch

News-ID 1405026

Anzahl Zeichen: 5581

Kontakt-Informationen:

Firma: Sky Deutschland skypro.jpg

Stadt: Unterföhring





Diese Pressemitteilung wurde bisher 28 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung