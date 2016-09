RAK Ceramics schafft Raum für Phantasie

(ots) -



Führendes Keramikunternehmen enthüllt neue globale Markenidentität

auf der Cersaie



RAK Ceramics, einer der bekanntesten Keramikmarkenhersteller der

Welt, gab heute die Einführung der neuen Markenidentität des

Unternehmens bekannt, die alle Tochtergesellschaften weltweit

vereinheitlichen soll. Die offizielle Einführung erfolgt ab sofort in

den Vereinigten Arabischen Emiraten und von den Tochtergesellschaften

wird erwartet, dass sie die neue Markenidentität im Lauf des Jahres

2017 übernehmen. Die Neupositionierung ist eine von vielen

Initiativen, mit denen RAK Ceramics seine Vision verwirklichen

möchte, der weltweit führende Anbieter von Keramik-Lifestyle-Lösungen

zu werden.



(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20160922/411027LOGO )



Die Ankündigung erfolgte auf der Cersaie, der größten und

wichtigsten internationalen Keramikausstellung, die jährlich in

Bologna, Italien, stattfindet. Die neue Markenidentität des

Unternehmens wurde am Stand von RAK Ceramics präsentiert, wo das

Angebot des Unternehmens - "Raum für Phantasie" - verdeutlicht wurde

und Neuheiten und Entwürfe des Unternehmens vorgestellt wurden.



Abdallah Massaad, Chief Executive Officer der RAK Ceramics Group,

kommentierte: "Wir feiern heute einen neuen Meilenstein mit der

Einführung unserer neuen Corporate Brand Identity und wir freuen uns,

sie auf der Cersaie zu enthüllen. Die Enthüllung unserer neuen

Markenidentität ist Teil unseres Wertschöpfungsplans, der 2014

eingeführt wurde, um die Integration des gesamten Unternehmens zu

verbessern, unsere Vertriebsnetze zu optimieren und unsere Marke

weltweit zu vereinheitlichen."



Er fügte hinzu: "RAK Ceramics verfügt über Keramik-Fachwissen mit

25 Jahren Erfahrung. Diese Kompetenz, unser breites Sortiment, unser

starker Fokus auf Innovation und unsere erklärte Absicht, qualitativ



hochwertige Produkte zu liefern, sind die vier tragenden Säulen

unseres neuen Angebots. Unsere Produkte sind bereits in einigen der

berühmtesten Gebäuden rund um die Welt zu sehen und die Einführung

unserer neuen Markenidentität spiegelt unsere Bestrebung wider, der

weltweit führende Anbieter von Keramik-Lifestyle-Lösungen zu werden."



RAK Ceramics wurde 1989 von Seiner Hoheit Scheich Saud Bin Saqr Al

Qasimi, Mitglied des Obersten Rates und Herrscher von Ras Al Khaimah,

in Ras Al Khaimah gegründet.



Heute ist RAK Ceramics einer der größten Keramikhersteller der

Welt und verkaufte bereits mehr als 1 Milliarde Quadratmeter Fliesen

an Kunden in über 150 Ländern. Das Unternehmen verfügt über ein Netz

von operativen Zentren in Europa, Nahost, Nordafrika, Asien, Amerika

und Australien.







Pressekontakt:

RAK Ceramics

Steven Allen

Tel.: +971(0)7246-7400

steven.allen(at)rakceramics.com



FTI Consulting

Racha Mhanna

Tel.: +971(0)4437-2100

E-Mail: racha.mhanna(at)fticonsulting.com



Original-Content von: RAK Ceramics, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

RAK Ceramics

Keywords (optional):

Datum: 27.09.2016 - 11:01

Sprache: Deutsch

News-ID 1405027

Anzahl Zeichen: 3336

Kontakt-Informationen:

Firma: RAK Ceramics

Stadt: Bologna, Italien





