EinsPlus geht - das Junge Angebot kommt (FOTO)

(ots) -

EinsPlus geht - das Junge Angebot kommt



Baden-Baden. EinsPlus, das digitale Wissens- und Serviceprogramm

der ARD, stellt am 30. September 2016 um Mitternacht Uhr den

Sendebetrieb ein. Damit folgt der vom Südwest-rundfunk (SWR)

verantwortete Sender einer Vorgabe der Ministerpräsidentenkonferenz

vom 17. Oktober 2014. Dabei war in Potsdam beschlossen worden,

EinsPlus und ZDFkultur zu-gunsten des gemeinsamen Jungen Angebots von

ARD und ZDF einzustellen. Dieses reine Onlineangebot startet am 1.

Oktober 2016. Der Wechsel geschieht vorbehaltlich der noch

ausstehenden letzten Ratifizierung durch die Landesparlamente.



SWR Intendant Boudgoust: EinsPlus hat Pionierarbeit geleistet SWR

Intendant Peter Boudgoust: "EinsPlus hat gerade mit seinen jungen

Formaten Pionier-arbeit geleistet. Es war Experimentierlabor und

Programmwerkstatt. Die Erfahrungen und Kompetenzen, die bei EinsPlus

aufgebaut wurden, kommen dem SWR an vielen Stellen zu-gute, so auch

beim Jungen Angebot. Mit diesem Onlineangebot werden wir nun noch

zielge-nauer dem ansonsten drohenden Generationenabriss

entgegentreten können."



ARD-Vorsitzende Wille: Die ARD kann jung Die ARD-Vorsitzende Prof.

Dr. Karola Wille: "Die ARD kann jung, das galt schon für EinsPlus und

das wird noch mehr auf das Junge Angebot zutreffen. Jetzt können wir

den jungen Men-schen mit unseren Angeboten noch besser dort begegnen,

wo sie sich hauptsächlich aufhal-ten: In der nichtlinearen Welt, auf

mobilen Endgeräten, auf Smartphones und Tablets."



Mit dem Namen EinsPlus trat der Sender innerhalb des

ARD-Digitalangebots erstmals im Jahr 2005 auf. Unter dem Motto "Mehr

fürs Leben" konzentrierte sich das Programm hauptsächlich auf

Service-, Ratgeber- und Wissenssendungen. Ab 2012 erweiterte EinsPlus

sein Angebot vor allem am Abend um Programme für jugendliche und



junge Zuschauer, bestehend aus Magazinen, Konzerten, In¬formationen,

Shows, Comedy, Serien und Filmen.







Pressekontakt:

Wolfgang Utz, Tel. 0711 929 11030, wolfgang.utz(at)SWR.de



Original-Content von: SWR - S?dwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

SWR - Südwestrundfunk auf-3-sofas-durch-warschau.jpg

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 27.09.2016 - 11:01

Sprache: Deutsch

News-ID 1405028

Anzahl Zeichen: 2375

Kontakt-Informationen:

Firma: SWR - Südwestrundfunk auf-3-sofas-durch-warschau.jpg

Stadt: Stuttgart





Diese Pressemitteilung wurde bisher 24 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung