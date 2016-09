ZDFkultur geht, das Junge Angebot kommt / Sendeschluss für den ZDF-Digitalkanal ist am 30. September 2016 (FOTO)

In der Nacht zum 1. Oktober 2016 wird der Digitalkanal ZDFkultur

abgeschaltet. Nach der Ratifizierung des 19.

Rundfunkänderungsstaatsvertrags in allen 16 Landtagen kann das

gemeinsame öffentlich-rechtliche Junge Angebot zeitgleich im Netz

starten.



ZDF-Intendant Dr. Thomas Bellut: "ZDFkultur wird uns fehlen, aber

klar ist auch: Wir müssen sparen, wenn wir etwas Neues wie das Junge

Angebot machen. Und wir haben dafür gesorgt, dass die wichtigsten

ZDFkultur-Formate weitergeführt werden. Im Hauptprogramm und mit 3sat

und ARTE haben wir Sendeplätze für Kultursendungen aller Art."



Die Konzertübertragungen aus Wacken und vom

"Hurricane"-Musikfestival sind Sendungen, die bereits vor dem

endgültigen Aus für ZDFkultur eine neue Heimat bei 3sat und ARTE

gefunden haben. Fortgeführt bei den ZDF-Partnersendern werden auch

prägende Formate wie die Konzertreihe "ZDF(at)bauhaus" sowie die

Magazine "kulturpalast" und "Bauerfeind". Tragende Programmsäulen von

ZDFkultur waren Popkultur und alle Formen des Spiels - vom

Theaterspiel bis zur Netz- und Computerspielkultur. Popmusik bildete

ein wesentliches Element des ZDFkultur-Programms, vor allem auch

Musikrichtungen wie Heavy Metal, Hip-Hop, Jazz oder Electronic Music

fanden in ZDFkultur ihre Heimat.



Moderatoren wie zum Beispiel Jan Böhmermann oder Jo Schück waren

in ZDFkultur erstmals mit eigenen Formaten in ZDF-Programmen zu

sehen. Jo Schück stand unter anderem für "DER MARKER" vor der Kamera,

bevor er die Moderation des ZDF-Kulturmagazins "aspekte" übernahm.

Jan Böhmermann startete bei ZDFkultur mit der wöchentlichen

Gesprächssendung "Roche und Böhmermann", bevor er zu ZDFneo wechselte

und schließlich auch einen festen Sendeplatz im Hauptprogramm bekam.



Bereits zum 1. Januar 2014 war ZDFkultur auf ein Schleifen- und

Wiederholungsprogramm umgestellt worden, nachdem das ZDF angeboten



hatte, den Digitalsender zugunsten des Jungen Angebots von ARD und

ZDF einzustellen. Erstmals auf Sendung ging ZDFkultur am 7. Mai 2011.

Der Sender war Teil der ZDF-Digitalstrategie, zu der auch ZDFneo und

ZDFinfo gehören. Vorgänger war der ZDFtheaterkanal, der Ende der 90er

Jahre im Rahmen der Erprobung neuer digitaler Sendetechnologien

eingerichtet worden war.



