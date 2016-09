Zwei Sprachtalente gewinnen Bundeswettbewerb Fremdsprachen

(ots) - Jana Ludwig aus Saarbrücken und Tobias

Wedel aus Nürnberg sind Deutschlands größte Sprachtalente. Die beiden

Schüler setzten sich im Finale des Bundeswettbewerbs Fremdsprachen

durch und wurden am 26. September in Magdeburg ausgezeichnet, teilte

das bundesweite Talentförderzentrum Bildung & Begabung in Bonn mit.

Außerdem gab es 15 zweite und 16 dritte Plätze sowie neun

Anerkennungspreise.



42 Schüler aus ganz Deutschland hatten im Finale ihr Können in

Gruppendiskussionen und Einzelgesprächen unter Beweis gestellt - in

jeweils bis zu vier Sprachen. In der Wettbewerbskategorie SOLO 10+

waren insgesamt 873 Teilnehmer der Klassen 10 bis 13 an den Start

gegangen.



Die Bundessieger werden in die Förderung der Studienstiftung des

deutschen Volkes aufgenommen. Weitere Gewinne sind Sach- und

Geldpreise sowie Sprachreisen nach Italien und in die USA. Bei dem

Wettbewerb des bundesweiten Talentförderzentrums Bildung & Begabung

sind Sprachgewandtheit, interkulturelles Wissen und Kreativität

gefragt. Bereits seit 1979 fördert er junge Leute, die fremde

Sprachen und Kulturen auf neue Art entdecken wollen. Partner des

Bundeswettbewerbs Fremdsprachen ist der Cornelsen Verlag.



Schüler, die bei der nächsten Runde des Bundeswettbewerbs

Fremdsprachen dabei sein möchten, können sich noch bis zum 6. Oktober

2016 anmelden. Zur Auswahl stehen die Kategorien SOLO (Klasse 8 bis

13) und TEAM (Klasse 6 bis 10).



Infos und Anmeldung unter: www.bundeswettbewerb-fremdsprachen.de



Über Bildung & Begabung



Bildung & Begabung ist das Talentförderzentrum des Bundes und der

Länder. Mit Wettbewerben und Akademien helfen wir Jugendlichen, ihre

Stärken zu entdecken - unabhängig davon, auf welche Schule sie gehen

oder aus welcher Kultur sie stammen. Mit Informationen und

Weiterbildungsangeboten unterstützen wir Schüler, Eltern und Lehrer.



Bildung & Begabung ist eine Tochter des Stifterverbandes. Förderer

sind das Bundesministerium für Bildung und Forschung und die

Kultusministerkonferenz. Schirmherr ist der Bundespräsident.

www.bildung-und-begabung.de







