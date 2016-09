Durchdacht! Innovatives Archivierungssystem für Belege

(firmenpresse) - Es gibt unwahrscheinlich viele Ansätze zur Selbstorganisation, doch nur wenige wirkliche Organisationshilfen. Ein großes Thema in jedem Haushalt ist die Belegablage, z.B. für die Steuererklärung. Eine Erfinderin hat jetzt für genau diesen Fall eine kleine, aber dafür umso bedeutendere Hilfe entwickelt: der Belegblock. Der Belegblock schafft da Abhilfe, wo sonst Verzweiflung herrscht. Das Sortieren, Lochen und Abheften der oftmals kleinen Belege ist eine zeitintensive und zermürbende Angelegenheit. Die Belege sind oftmals von so einem Format, dass man sie nicht Lochen kann, sie aber auf einem großen Blatt auch scheinbar verloren gehen. Der von Erfinderin Carolin Baumgartner entwickelte Belegblock ist in DINA 5 und DINA 6 erhältlich, ist bereits gelocht und mit einem kleinen Klebepunkt in der Mitte versehen. Das Schutzpapier des Klebepunktes lässt sich einfach abziehen und die zu ordnende Belege anbringen. Doch wie kam Unternehmerin Carolin Baumgartner auf die Idee mit den Belegblöcken?

„Als Bilanzbuchhalterin hat mich bei den Belegen meiner Mandanten so manches mal gefuchst, dass sich die ganz kleinen Zettel - die kürzer als 9 cm sind - nicht lochen lassen. Dann versucht man es eben mit nur einem Loch, mit dem Resultat, dass sich der Beleg im Ordner dreht, dadurch eingeklemmt wird und früher oder später einreißt. Mit Klebestiften fällt der Beleg nach einiger Zeit wieder ab und mit flüssigem Kleber weicht der Beleg durch oder die Tinte löst sich auf. So blieben bisher nur noch die Klammern aus dem Hefter, mit dem man die Parkscheine oder Buskarten auf einem Blatt Papier festtackerte. Einen Beleg in die Mitte des Blattes zu heften, war allerdings nur möglich, wenn der Klammerapparat groß genug war.

Es musste also eine Lösung her, die alle Buchhalter glücklich macht. Und so habe ich danach gesucht, Vieles ausprobiert, Manches verworfen, Ideen immer weitergesponnen, bis am Ende der BELEGBLOCK raus kam.“ so Erfinderin Carolin Baumgartner.

Diese unkomplizierte Art der Archivierung lässt sich gut in den Alltag integrieren und kann einfach so nebenbei geschehen. Locher, Kleber oder Heftklammern sind nicht mehr nötig, zudem lässt das Blatt genug Platz für Notizen. Egal ob Parktickets, Kassenzettel, Fahrkarten oder Rechnung, dank des Belegblockes bekommen alle Belegformate ein einfach abzulegendes und durchdachtes Archivierungssystem.





Für das Produkt werden sowohl Vertriebe als auch Abnehmer gesucht, die dieses innovative Produkt in ihr Sortiment aufnehmen möchten.





Um seine Idee umzusetzen hat sich der Erfinder an die Erfinderberatung in Berlin gewandt.

Hier berät und unterstützt man Erfinder und kleine und Mittelständische Unternehmen seit 15 Jahren in der Marktrecherche und Patentverwertung.



Erfinderberatung

