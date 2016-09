Wenn die Trychler durch das Dorf ziehen und die Skihäsli loslegen: … dann ist Winter im Berner Oberland

Hotelansicht vor Bergkulisse

(firmenpresse) - Direkt an der Bergbahn in das Ski- und Wintersportzentrum Hasliberg im Berner Oberland wohnen Gäste von Panos Perreten und Monika Ellinger. Die beiden führen im Tal, in Meiringen, das gemütliche Drei-Sterne-Hotel „Das Sherlock Holmes“ und am Hasliberg das aussichtsreiche „Hotel Panorama“. Für Gäste, die kein Highlight versäumen möchten, fassen sie die top Winterevents der Region zusammen: Am 17. Dezember 2016 ist Wintersaisonstart am Hasliberg. 60 Pistenkilometer, 25 Kilometer Winterwanderwege, der Audi Skicross Park, das riesige Übungsgelände „Skihäsliland“ und natürlich das Skirennzentrum Hasliberg versprechen dann wieder abwechslungsreiche Wintertage. Und das gibt es wirklich nur im Haslital: Von 26. bis 30. Dezember 2016 wird zum Trycheln aufgerufen. Ein Woche lang vertreiben verschiedene Trychelzüge mit ihren beeindruckenden Umzügen die bösen Geister des Haslitals. Unzählige Besucher von Nah und Fern kommen dann nach Meiringen, um diese einzigartige Tradition mitzuerleben. Nur eine knappe Autostunde von Meiringen entfernt, liegt Wengen. Von 13. bis 15. Januar 2017 findet dort das 87. Internationale Lauberhornrennen statt. Weitere Termine, die Abwechslung in den Winterurlaub bringen: Internationales Schlittenhunderennen in Gadmen im Februar 2017 und Famigros Skiday Hasliberg im März 2017. Das Sherlock Holmes“ in Meiringen wird seinem Leitspruch „eine Spur persönlicher“ mehr als gerecht. Über den Dächern von Meiringen entspannen Winterurlauber im Pool oder in der Sauna. Die Küche begeistert mit erstklassigen Köstlichkeiten. Vegetarische Gerichte stehen ebenso auf dem Plan wie auf Wunsch laktose- und glutenfreie Speisen. Das Hotel Panorama liegt auf 1.061 Metern Höhe am Hasliberg. In dieser einmaligen Lage reicht die Sicht über das Haslital bis zum Brienzersee und dem Eiger der Jungfrau Region. Die Gondel in das Skigebiet startet direkt gegenüber dem Hotel. Das gesamte Haus sowie einige Zimmer sind barrierefrei eingerichtet. Rund um das „Panorama“ toben sich die Kinder im Schnee aus, oder sie haben im Spielzimmer ihren Spaß. Das Skihäsliland am Hasliberg gilt als das schönste Skischulübungsgelände der Schweiz. Auch wenn Urlauber im Panorama direkt am Berg wohnen: WLAN und eine Tiefgarage für das Auto dürfen nicht fehlen.





2.365 Zeichen

Abdruck honorarfrei,

Belegexemplar erbeten!





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.panorama-hasliberg.ch



Dies ist eine Pressemitteilung von

mk Salzburg

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:Leseranfragen:

Tel.: +41/33 972 3072

www.panorama-hasliberg.ch

E-Mail: info(at)panorama-hasliberg.ch



PresseKontakt / Agentur:

Media Kommunikationsservice Ges.m.b.H.

PR-Agentur für Tourismus

A-5020 Salzburg, Bergstraße 11

Tel.: +43/(0)662/87 53 68-127

Fax: +43/(0)662/87 95 18-5

www.mk-salzburg.at

E-Mail: office(at)mk-salzburg.at



Datum: 27.09.2016 - 13:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1405129

Anzahl Zeichen: 2349

Kontakt-Informationen:

Firma: mk Salzburg



Meldungsart: Unternehmensinformation

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 27.9.16



Diese Pressemitteilung wurde bisher 95 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung