Hotel La Perla  Ihr Hotel Gröden

Im Hotel La Perla sind Sie der VIP. Das alpin & vital Hotel La Perla liegt in St. Ulrich in Gröden und ist von den majestätischen Gipfeln des Lang- und Plattkofels umgeben. In dem familiengeführten 4 Sterne Hotel werden die Gäste auf besondere Weise verwöhnt. So können sich Feinschmecker auf frische Gerichte aus der mediterranen und Südtiroler Spezialitäten-Küche freuen. Weiter serviert das Hotel seinen Gästen die feinsten Weine sowie edle Destillate aus Italiens besten Lagen. Aus jedem Zimmer können die Gäste des Hotels einen atemberaubenden Blick in die Natur und auf die umliegende Bergwelt der Dolomiten genießen.





Im Sommer können Sie sich auf viele Möglichkeiten in der Natur freuen. So bietet das Grödnertal den Urlaubern mit dem UNESCO Weltnaturerbe Dolomiten eine einzigartige Naturvielfalt. Für jeden Urlauber eignet sich dieses Paradies somit perfekt für Aktivitäten in der Natur. Im Sommer gibt es eine einmalige Vielfalt an Strecken zum Fahren mit dem Mountainbike. Das Tourennetz ist über 1000 Kilometer lang und besitzt 30 ausgewogene sowie bestens ausgewiesene Mountainbike Routen. Diese Routen eignen sich für Anfänger wie auch für Fortgeschrittene. Weiter bietet sich die Region auch besonders zum Wandern und Nordic Walken an. Außerdem kommen hier Kletterer in den Dolomiten auf ihre Kosten.





Die Region St. Ulrich Gröden eignet sich besonders für einen Urlaub im Winter. So gehört das Skigebiet Gröden / Seiser Alm zum großen Skiverbund Dolomiti Superski, welches 175 Pistenkilometer und 83 Aufstiegsanlagen umfasst. Somit kann sich hier jeder Urlauber auf wunderschöne Tage beim Skifahren freuen. Weitere Winteraktivitäten der Region sind das Winterwandern in Gröden und das Langlaufen.



