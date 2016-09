Erfolg entsteht zwischen Arbeit und Erholung: MEIN ERFOLGSPLAN 2017

(firmenpresse) - (NL/5979042999) Erfolg braucht viele Zutaten und das Leben zeigt: Wenn Sie Ihre Ziele erreichen wollen, benötigen Sie gelegentlich ein bisschen Glück. Doch auch das muss man sich erarbeiten, zum Beispiel mit einer klaren Struktur: MEIN ERFOLGSPLAN 2017 hilft Ihnen dabei, 2017 zum besten Jahr Ihres Lebens zu machen. Dieses Paket aus Information, Innovation und Impulsen unterstützt Sie bei der Koordination der drei elementaren Bestandteile für den Erfolg: Motivation, Ausdauer und regelmäßige Fortschritts-Kontrolle.



Das Projekt basiert auf einer Crowdfunding-Kampagne. Entschließen Sie sich dazu als Early-Bird die Crowdfunding-Kampagne von MEIN ERFOLGSPLAN 2017 zu unterstützen, profitieren Sie zusätzlich von dem Sonderpreis von nur 37,- Euro statt.





MEIN ERFOLGSPLAN 2017 ein umfangreiches Paket



Unser Angebotspaket mit dem Sie Ihre Ziele erreichen können, besteht aus mehreren Komponenten und Medien. Das MEIN ERFOLGSPLAN 2017-Buch ist ein hochwertig gestaltetes und gedrucktes Buch mit insgesamt 304 Seiten. Es beinhaltet einen speziellen Terminkalender und liefert zusätzlich wertvolle Artikel mit weiterführenden Links auf die Homepage. Der Hardcover-Festeinband ist mit hochwertigem Kunstleder bezogen und in den Farben bordeaux oder dunkelblau wählbar.



Sie freuen sich darauf, es in die Hand zu nehmen und darin zu blättern: So ist das Ziele erreichen auch ein sinnlicher Genuss. MEIN ERFOLGSPLAN 2017 hilft Ihnen dabei, Ihre Ziele klar zu definieren und den Weg dorthin zu strukturieren. Coaching-Bereich, Sachbuch und der besondere Kalender helfen Ihnen beim Erreichen Ihrer Ziele und geben Raum für Ihre persönlichen Pläne. So entsteht Struktur, die bei der Überprüfung hilft, ob Sie Ihre angestrebten Fortschritte auch erreicht haben und noch auf dem richtigen Weg zu Ihren Zielen sind.



Auszeiten auf dem Weg zum Gipfel



Wer Ziele anstrebt, benötigt zwischendurch Auszeiten. Wir liefern sie mit drei PowerNaps im hochwertigen MP3-Download-Format. Insgesamt 60 Minuten Laufzeit helfen Ihnen dabei, abzuschalten und aufzutanken, Inspiration und Konzentration wieder neu zu finden. Wer sich erfolgreich entspannt, fokussiert sich danach wieder zielgenau auf seine Aufgaben. MEIN ERFOLGSPLAN 2017 enthält darüber hinaus zwei inspirierende Meditationen mit jeweils ca. 30 Minuten Laufzeit (MP3-Download). Die Meditationen helfen Ihnen dabei, Ziele zu visualisieren und zu verinnerlichen. Dies ist ein wichtiger Baustein auf dem Weg zu Ihrem Erfolg.





Mehrwert mit weiteren Angeboten



MEIN ERFOLGSPLAN 2017 bietet Ihnen noch weiteren Mehrwert. Er liefert damit viele Gründe, sich der Crowdfunding-Finanzierung anzuschließen. Die QR-Codes im Buch bilden eine Brücke zur Homepage. Hier gibt es im Laufe des Jahres immer wieder neue Artikel, Podcasts, Videos, Tipps, sowie Arbeitsblätter und Aufmerksamkeitsübungen. All dies unterstützt Sie beim erreichen Ihrer Ziele. Alle Inhalte auf unserer Website sind responsive gestaltet und können damit auf jedem Endgerät dargestellt werden. Ob mit dem Computer, dem Tablet oder einem Smartphone, mit MEIN ERFOLGSPLAN 2017 nutzen Sie auch unterwegs die Möglichkeit, an Ihren Zielen zu arbeiten. Als Unterstützer der Crowdfunding-Kampagne erhalten Sie exklusiven Zugriff auf unseren VIP-Mitgliederbereich. Hier stehen Ihnen weitere Inhalte zur Verfügung, die Sie Ihrem Erfolg näher bringen.



Webinare und Newsletter



Darüber hinaus finden Sie MEIN ERFOLGSPLAN 2017 auch in den sozialen Netzwerken. Über eine geschützte Facebook-Gruppe verbinden wir Sie mit anderen motivierten und motivierenden Unterstützern, die auf dem gleichen Weg wie Sie ihre Ziele erreichen wollen. Der Austausch innerhalb dieser Community erhält Ihnen Ihre Motivation, gibt neue Impulse und bietet die Gelegenheit, gemeinsam die Erfolge zu feiern. Dazu dient auch der regelmäßige Newsletter, den Sie im Laufe des Jahres 2017 immer wieder erhalten. Er hilft dabei, dranzubleiben und durchzuhalten.



Weitere Elemente sind Webinare, an denen Sie als Unterstützer teilnehmen können.

Unterstützen Sie jetzt MEIN ERFOLGSPLAN 2017 auf Startnext und werden Sie Teil unserer Erfolgsplaner-Community.



Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter: https://www.meinerfolgsplan.com

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

MEIN ERFOLGSPLAN 2017 besteht in erster Linie, ganz klassisch, aus einem gedruckten Buch, dessen Inhalt sich aus drei Teilen zusammensetzt.



1. Dem Coaching-Teil

Hier sollen, durch entsprechende Übungen, aus Träumen, Wünschen und Ideen klare Ziele gemacht und im Jahr 2017 umgesetzt werden.



2. Dem Terminkalender

Im speziell konzipierten Terminkalender werden die Ziele nicht nur zeitlich fixiert, sondern deren Umsetzung und die persönlichen Befindlichkeiten täglich überprüft.

Zu Beginn eines Monats können auf einer Doppelseite die neuen Ziele und Aktivitäten vorgeplant und anschließend das Ergebnis am Ende eines Monates dokumentiert werden.



3. Dem Sachbuch

Eine Vielzahl von Artikeln hält wertvolle Tipps und Anregungen bereit, die einen geänderten oder auch völlig neuen Blick auf unterschiedliche Lebensbereiche eröffnen können. Am Ende der jeweiligen Artikel befindet sich sowohl eine Internetadresse, als auch ein QR-Code, der mit einem Smartphone oder einem Tablett- Computer gescannt, auf weiterführende Inhalte verweist, die im Laufe des Jahres das Buch thematisch ergänzen.



Drei sogenannte PowerNaps sorgen für entspannende Pausen von wahlweise 10, 20 oder 30 Minuten Dauer zwischendurch.

Zwei Meditationen, deren Wirksamkeit längst unumstritten ist, unterstützen den Nutzer dabei, die Ziele im Blick zu behalten und die Motivation hoch zu halten.

Dies ist eine Pressemitteilung von

MEIN ERFOLGSPLAN

PresseKontakt / Agentur:

MEIN ERFOLGSPLAN

Dieter Hack

Albblickstrasse 1

73550 Waldstetten

presse(at)meinerfolgsplan.com

49 71 71 / 49 99 035

www.meinerfolgsplan.com



Datum: 27.09.2016 - 13:05

Sprache: Deutsch

News-ID 1405132

Anzahl Zeichen: 4456

Kontakt-Informationen:

Firma: MEIN ERFOLGSPLAN

Ansprechpartner: Dieter Hack

Stadt: Waldstetten

Telefon: 49 71 71 / 49 99 035





Diese Pressemitteilung wurde bisher 87 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung