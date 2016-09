Richtig testen – zum Greifen nah: Fachausstellung namhafter Dienstleister und Toolanbieter am Software-QS-Tag

Möhrendorf, 27. September 2016 – Wer richtig testen und dabei das Richtige testen will, muss auf die richtigen Werkzeuge und Servicepartner setzen. Eine gute Möglichkeit, sich über den aktuellen Markt zu informieren, bietet die Konferenz-begleitende Ausstellung am Software-QS-Tag in Nürnberg.

(firmenpresse) - An beiden Veranstaltungstagen, 3. und 4. November 2016, präsentiert eine Reihe bekannter, internationaler Firmen ihre Lösungen. So liefert CQSE GmbH Dienstleistungen und Produkte zur Analyse und nachhaltigen Verbesserung der Qualität von Software. Der dpunkt.verlag ist mit Büchern, Zeitschriften und Veranstaltungen für die professionelle Computing-Szene, IT-Fachleute und -Studenten vertreten. Ekobit stellt mit BizDataX eine Testdatenmanagement-Lösung für die Verwaltung von Testdaten und Datenanonymisierung vor, während FINARIS mit der Software-Suite RapidRep effektive Testautomatisierung für das Back-End und flexibles Reporting bietet.

Mit gasq Global Association for Software Quality ist darüber hinaus einer der führenden internationalen Personalzertifizierer im Bereich Software-Qualität vor Ort. imbus präsentiert Tool-Unterstützung für den Test variantenreicher Systeme und Managed Testing-Lösungen. Software Quality Lab führt vor, wie sich die Effizienz, Effektivität und Qualität in der System- und Software-Entwicklung steigern lässt. Die Testfabrik entwickelt Softwaretools zum Testen von Webanwendungen über die gesamte Wertschöpfungskette. Und auch TestPlant, eine internationale Software-Firma aus London, steht den Teilnehmer gerne Rede und Antwort. Zudem wird die Veranstaltung 2016 wieder von der iX unterstützt. Der Software-QS-Tag bietet Besuchern in entspannter, kollegialer Atmosphäre den Rahmen, mit den Anbietern ins Gespräch zu kommen und zu networken.





imbus ist führender Lösungspartner für professionelles Testen und intelligente Qualitätssicherung von Software.

Unsere Kunden entwickeln Software besser und schneller. Durch imbus geprüfte Software funktioniert und begeistert.

Das imbus-Angebot umfasst Beratung zur Prozessverbesserung, Softwaretest Services, Testoutsourcing, Testwerkzeuge und Training.

Mit umfassendem Know-how, modernsten Werkzeugen und bewährter Methodik erhöhen wir die Zuverlässigkeit und die Performance von Softwareprodukten, softwareintensiven

Systemen sowie kompletten IT-Strukturen und sichern als herstellerunabhängiger Partner deren korrekte Funktionalität.



Seit 1992 steht das erfahrene und hochqualifizierte Team von imbus für durchgängige, den gesamten Lebenszyklus umfassende Software-Qualitätssicherung aus einer Hand.

Die in über 20 Jahren erworbene Expertise aus rund 5.000 erfolgreichen Projekten bildet die solide Grundlage für die tägliche Arbeit unserer Experten, allesamt ISTQB® Certified Tester.

imbus ist mit derzeit rund 250 Mitarbeitern an den Standorten Möhrendorf bei Erlangen, München, Köln, Hofheim bei Frankfurt, Norderstedt bei Hamburg, Shanghai (China), Toronto (Kanada), Peja (Kosovo) und Sousse (Tunesien) vertreten.

imbus AG

imbus AG

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Fiona Pröll

Kleinseebacher Str. 9

91096 Möhrendorf

Tel. +49 9131 7518-0

Fax +49 9131 7518-50

Mail presse(at)imbus.de

Firma: imbus AG

Ansprechpartner: Fiona Pröll

Stadt: Möhrendorf

Telefon: +49 9131 7518-0



