Ihre Honorarärzte von PS-Pohlmann

PS-Pohlmann hilft Ihnen bei der Suche nach hochqualifizierten Ärzten. PS-Pohlmann ist ein professioneller Dienstleister im Bereich der Ärztevermittlung in medizinischen Einrichtungen wie Krankenhäusern und Praxen. Dabei vermittelt der Dienstleister Ärzte aus allen medizinischen Fachrichtungen wie die Anästhesie, Gynäkologie oder Innere Medizin. Aber auch Neurologen und Psychiater finden bei PS-Pohlmann einen sicheren Dienstleister, der ein adäquates Beschäftigungsangebot bietet. So kommen hier Honorarärzte mit attraktiven Vergütungen auf ihre Kosten.





Sie haben Schwierigkeiten freie Ärztestellen zu besetzen? Durch fehlendes Personal, Urlaubszeiten oder auch durch Krankheiten kann es immer wieder schnell zu personellen Engpässen kommen. Dieses Problem kann durch die Einstellung von Personal über eine Stellenbörse für Ärzte, wie die von PS-Pohlmann, gelöst werden. So ist die begrenzte Einstellung von Ärzten ein bewährtes Instrument. Auch können organisatorische oder gesetzliche Vorgaben zu dieser Problematik führen, wodurch sich hier auch eine medizinische Personalvermittlung anbietet. Für diese Fälle hat sich der Personalservice Pohlmann spezialisiert und steht Krankenhäusern und Praxen bei der Vermittlung von Ärzten zur Seite.





Auf die Ärzte von PS-Pohlmann können Sie sich verlassen. Der Personaldienstleister Pohlmann bietet durch jahrelange Erfahrung im Personaldienstleistungsbereich sowie umfangreicher Kenntnisse im medizinischen Personalmanagement praxiserprobte Lösungen für seine Kunden an. So werden zusätzlich auch Vermittlungen in das Ausland durchgeführt, wodurch die Geschäftskunden von PS-Pohlmann von qualifizierten Ärzten profitieren. Die Beauftragung des Personaldienstleisters kostet an sich erst einmal gar nichts. Erst durch die Arbeitnehmerüberlassung fallen Kosten für ausschließlich geleistete und vereinbarte Dienstleistungen an. Um die administrativen Abläufe sowie die Beratung kümmert sich PS-Pohlmann. Dazu gehört auch die Einstellung und Prüfung der fachlichen Qualifikation und der persönlichen Eignung Ihrer zukünftigen Ärzte. Zu diesem Service gehört auch die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben wie die Beiträge sowie die Mitgliedschaft in den Krankenversicherungen und Versorgungswerken.





