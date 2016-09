"Maischberger" - Im Anschluss an den Fernsehfilm "Das weiße Kaninchen"

(ots) - Das Thema:



Tatort Internet: Ein Spielplatz für Sexualverbrecher?



Viele Internetnutzer unterschätzen die Bedrohung: Verbrecher

tarnen sich mit falschen Identitäten und erschleichen sich das

Vertrauen ihrer Opfer. Das Tatmotiv: Geld oder Sex. So werden Kinder,

die in vermeintlich harmlosen Chatrooms Kontakte suchen, Opfer

sexuellen Missbrauchs. Kriminalisten nennen es Cyber-Grooming. Oder

es trifft Singles, die in sozialen Netzwerken oder Dating-Portalen

nach Partnern suchen. Sie werden von Betrügern ausgenommen, die ihnen

Liebe oder Sex versprechen, aber am Ende nur auf Geld aus sind.



Nach dem Fernsehfilm "Das weiße Kaninchen" (SWR) diskutiert Sandra

Maischberger zu diesem Thema mit ihren Gästen:



Monika Beisler (Tochter nach Cyber-Grooming verschwunden) Arne

Völker (Erpressungsopfer) Thomas-Gabriel Rüdiger (Kriminologe) Beate

Krafft-Schöning (Jugendschutz-Expertin) Yvonne Willicks

(TV-Moderatorin, "Der große Haushaltscheck")



Monika Beisler



Der Fall macht seit drei Jahren Schlagzeilen: Maria, die Tochter

von Monika Beisler, wurde das Opfer von Cyber-Grooming. Ein

53-jähriger Familienvater gab sich in einem Online-Chat als Teenager

aus und erschlich sich das Vertrauen der damals 13-Jährigen. Sie traf

sich mit dem Elektriker und verschwand im Mai 2013. "Ich habe richtig

Angst gekriegt und die Polizei gerufen", erinnert sich die

Freiburgerin. Eine große Fahndung wurde gestartet - doch ohne Erfolg.

Bis heute bleibt Maria vermisst. Ihre Mutter hat die Hoffnung nie

aufgegeben und wartet jeden Tag auf ein Lebenszeichen: "Es ist ein

ständiges Weitermachen. Mein einziges Ziel ist, dass meine Tochter

nach Hause kommt."



Arne Völker



Der Single tappte im Internet in eine Sex-Falle. Es begann als

Flirt auf Facebook mit einer attraktiven jungen Frau. "Sie hat mich



um den Finger gewickelt, und ich vergaß alle Bedenken", erzählt der

Werbetexter. Schließlich überredet ihn die angeblich 23-Jährige, sich

zu entblößen. Kurz darauf der Schock: Arne Völker wird mit den

Nacktbildern erpresst. Die Verbrecher drohen ihn als Kinderschänder

zu brandmarken, wenn er nicht 75.000 Schweizer Franken zahlt. Doch

der 48-Jährige tritt die Flucht nach vorne an und macht die

Erpressung öffentlich.



Thomas-Gabriel Rüdiger



"Das Netz ist ein Geschenk Gottes an die Straftäter", sagt der

Experte für Verbrechen im Internet. Besonders das Cyber-Grooming mit

Kindern habe sich in jüngster Zeit extrem ausgebreitet. "Praktisch

jedes Kind hatte im Internet bereits mit einem Täter Kontakt, oft

auch ohne es zu wissen", glaubt der Kriminologe, der seit Jahren vor

den Gefahren für Kinder im Internet warnt. Die Straftäter fühlen sich

in der Anonymität sicher. Tatsächlich werden die meisten Delikte

nicht zur Anzeige gebracht, berichtet Thomas-Gabriel Rüdiger.



Beate Krafft-Schöning



"Kinder präsentieren sich im Netz völlig ungeschützt, oft haben

weder sie noch ihre Eltern ein Bewusstsein für die enorme Gefahr",

sagt die Journalistin, die das Thema seit vielen Jahren auf

ungewöhnliche Weise recherchiert. Auf Chatseiten gibt sie sich als

Kind aus. Sie hat so zahlreiche mutmaßliche Täter zu einem Treffen

gelockt und gestellt. "Leider hat sich in all den Jahren in der

Bekämpfung dieser Verbrechen nicht viel verbessert", kritisiert Beate

Krafft-Schöning. Dabei machten sich die Pädophilen neuerdings an

immer jüngere Kinder heran.



Yvonne Willicks



"Ich würde einem Zwölfjährigen kein Smartphone erlauben", sagt die

Fernsehmoderatorin und dreifache Mutter und kritisiert, dass vielen

Eltern die ständige Kontrolle ihrer Kinder schlicht zu anstrengend

sei. Yvonne Willicks fordert strenge Regeln zur Internetnutzung: "Mit

meinen eigenen Kindern habe ich sogar schriftliche Verträge

aufgesetzt, sie durften nie ohne Aufsicht an den Computer, das W-LAN

und Datenvolumen wurde streng begrenzt." Sie mahnt dringend einen

vorsichtigeren Umgang mit den eigenen Daten im Internet an: "Wir alle

wissen, wie schnell Daten geklaut werden."



Parallel zur Sendung findet ein Live-Chat mit Experten und

Filmemachern statt. Weitere Informationen und Hilfsangebote zum Thema

Cybergrooming unter www.DasErste.de/cybergrooming



"Maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD,

hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit der Vincent TV GmbH.



Im Internet unter www.DasErste.de/maischberger



Redaktion: Elke Maar (WDR)







