QGo-Software reduziert international Warteschlangen

Beim Skifahren oder in Freizeitparks in Warteschlangen zu stehen, wird von den Gästen als verschwendete Zeit wahrgenommen. Ein paar Minuten Pistenspaß oder Action in der Achterbahn, danach 20 Minuten Anstehen. Das senkt den Spaßfaktor erheblich. Bei richtiger Koordination können Wartezeiten vermieden werden. Das oberösterreichische Start-up-Unternehmen QGo hat ein System entwickelt, das Besucherströme misst und lenkt. Das Team von Geschäftsführer Jakob Schröger ist damit international erfolgreich.



Jakob Schröger, Geschäftsführer von QGo

(firmenpresse) - Intelligente Warteschlangenverteilung für kürzere Wartezeiten



Seit über drei Jahren beschäftigt sich das Linzer Softwareunternehmen QGo mit den Themen Besucherstrom-Management und Warteschlangen-Optimierung. „Nicht nur in Skigebieten und Freizeitparks sondern auch in Shops, am Flughafen oder im In- und Outdoor-Bereich kommt die Software zum Einsatz, mit der die Wartezeit für Besucher verringert wird“, erklärt Jakob Schröger.

Die Kerntechnologie des Systems ist eine Software, die über Kameras automatisch Warteschlangen erkennt und analysiert. Die Kameras werden in der Nähe der Wartebereiche installiert und liefern Bilder der Warteschlange an QGo. Die innovative Software analysiert diese Bilder und erkennt, ob und wie lange sich Personen anstellen müssen. Dadurch können Wartezeiten erfasst werden und die nachfolgenden Besucher entsprechend gelenkt werden.



Echtzeit-Information zu Wartezeiten erleichtert Entscheidungen



Über Apps, Displays und Webseiten können Kunden informiert werden, wo die kürzesten Wartezeiten vorzufinden sind. Dadurch wird ihnen die Möglichkeit gegeben, Entscheidungen auf Basis von Echtzeit-Information zu treffen. Gleichzeitig hat der Verantwortliche der Warteschlange die Möglichkeit, Statistiken über die Wartezeiten zu generieren und damit bessere Entscheidungen für zukünftige Investitionen zu treffen.



Erfolgreich im Skigebiet Sextner Dolomiten und im Freizeitpark Walibi Rhone-Alpes



QGo ist mit seinem „Anti-Schlangen-Produkt“ inzwischen nicht nur in Österreich, sondern auch im Ausland höchst erfolgreich. Bereits in der vergangenen Wintersaison wurden mit der QGo-Software in der Skiregion der Sextner Dolomiten die Wartezeiten an der Talstation reduziert. Hier kam es regelmäßig am Vormittag zu einem Stau an Wintersportlern, die zum Teil mit einem Skibus zu einem anderen Einstieg in das Skigebiet gebracht werden mussten. Was war die Lösung? Die Wartezeiten wurden in Echtzeit auf einem Display am Berg angezeigt. Zwei Warnleuchten links und rechts vom Display signalisierten von Weitem, wann die Wartezeiten in der Talstation extrem hoch waren. „Auf diese Weise wurden die Skifahrer mit Echtzeit-Informationen versorgt und konnten selbst entscheiden, ob sie lieber zu einer Station am Berg oder runter ins Tal fahren“, erklärt Jakob Schröger. Dadurch wurden die Abfahrten so gesteuert, dass sich die Staus auflösten. Der Buspendelverkehr konnte eingestellt, die Zufriedenheit der Gäste erhöht werden.



Im französischen Freizeitpark Walibi Rhone-Alpes zwischen Lyon und Grenoble ist das System von QGo seit Kurzem im Einsatz. Hier schufen vor allem die langen Wartezeiten an der neuesten Attraktion, dem Wooden Coaster, Probleme. „Jetzt können die Besucher auf Displays ablesen, wie lange die Wartezeit im Moment ist“, so Jakob Schröger. Auf diese Weise kann jeder einzelne Gast selbst entscheiden, ob er oder sie sich lieber an einer anderen Attraktion anstellt.



Lösungen für verschiedene Branchen



Neben den genannten Beispielen gibt es erprobte Lösungen in Shops, an Flughäfen oder auch im In- und Outdoor-Bereich. „Wir wollen unser System nicht nur in Österreich nutzen, sondern damit weltweit Warteschlangen verkürzen und die Zufriedenheit der Besucher erhöhen“, so Schröger über seine Expansionspläne.



Über QGo



QGo ist ein junges, innovatives Unternehmen aus Österreich, das sich seit über drei Jahren mit der Thematik Warteschlangenanalysen beschäftigt. Im Fokus der unternehmerischen Leistung steht die Frage, wie man lange Warteschlangen vermeiden und Besucherströme effizienter verteilen kann. Mit seiner Software zur automatisierten Warteschlangen-optimierung und Besucherstrommessung hat das Unternehmen unter anderem den 2. Preis bei der Idea Challenge in Helsiniki sowie den Oberösterreichischen Landespreis für Innovation 2015 gewonnen und wurde Linzer Unternehmen des Jahres 2015.



