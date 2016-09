Motive am Berliner Dom und Konzerthaus auf dem Gendarmenmarkt von Enrico Verworner

Sehen Sie schon jetzt die Vorab-Motive am Berliner Dom und Konzerthaus auf dem Gendarmenmarkt von Enrico Verworner

Berliner Dom, Konzerthaus Gendarmenmarkt

(firmenpresse) - Berlin – Ab 30. September 2016 finden wieder die Lichterfeste „Berlin leuchtet“ und das Festival of Lights statt. Seit 10 Jahren fotografiert der Berlin-Fotograf Enrico Verworner die Lichterfeste und neben seinem Bildband „Berlin Lights – Eine Hauptstadt im farbigen Lichtermeer“ ist bereits zum 5. Mal in Folge sein Berlin Lights Kalender für das kommende Jahr 2017 erschienen.



Seit letztem Jahr ist Verworner allerdings nicht nur mehr Beobachter, sondern auch Lichtkunst-Gestalter. Seine Motive werden am Berliner Dom, Französischen Dom, Deutschen Dom und Konzerthaus am Gendarmenmarkt gezeigt. Damit ist Verworner in nur zwei Jahren zu einer der präsentesten Lichtkünstler von Berlin leuchtet avanciert.



„Ich bette den Dom in rosa Wolken, aus der Trilogie „Berlin Flowers“ forme ich aus architektonischen Details des

Berliner Doms atemberaubende Dahlien und lasse in zwanzig Motiven die vier Elemente Wasser, Erde, Luft und Feuer über das Konzerthaus am Gendarmenmarkt wandern. Der deutsche und der französische Dom werden jeweils passend zu dem Elements-Motiv beleuchtet.“ erklärt der renommierte Berlinfotograf Enrico Verworner.



Für exklusive Bilder von den Motiven, die die Besucher von Berlin leuchtet am Berliner Dom und Konzerthaus erwartet und Verlosungsexemplare vom einzigen Lichterfest-Kalender zum „Berlin lights Kalender 2017“ und dem Bildband melden Sie sich bitte unter 0176-78862998 oder info(at)berlin-lights.com oder zum Download auf http://blog.berlin-lights.com/press/



Der Fotograf

Enrico Verworner, für seine Fotografie von Klaus Wowereit als Botschafter der Stadt und mit dem silbernen Foto Oskar 2010 ausgezeichnet, ist als ehem. Leiter eines Portraitstudios seit 2005 in der Fotobranche für seine Produktionen für Editorial und Werbung in den Bereichen Natur- und Umweltfotografie, Mode- und Beauty und als Praxisdozent einer Berliner Fotoschule bekannt. Das breite Publikum erreichen seine Fotostrecken und Produktionen für die offiziellen Stadtportale berlin.de und berlinonline.de und für diverse Berliner Magazine und verschiedene Verlage, so dass jeder Berliner bereits ein Foto von Enrico Verworner gesehen hat.





Der Verlag

Der Smiling Berlin Verlag wurde anlässlich des lustigen Berlin Buches "Smiling Berlin - Eine Liebeserklärung in Bildern" von Lasse Walter gegründet und hat sich zur Aufgabe gesetzt, Berliner Geschenkbücher, Bildbände, Kunstkalender und Hundetitel zu jedem Anlass anzubieten! Aus Berlin für Berliner, Berlin-Fans und alle positiv denkenden Menschen oder die, die es werden wollen. Für jedes direkt auf www.buchhandel-berlin.de gekaufte Buch pflanzt der Verlag einen Baum in Berlin-Friedrichshagen oder spendet einen Euro an das Altenheim für Tiere e.V. http://www.smilingberlinverlag.de







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www-berlin-lights.com



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Der Verlag

Der Smiling Berlin Verlag wurde anlässlich des lustigen Berlin Buches "Smiling Berlin - Eine Liebeserklärung in Bildern" von Lasse Walter gegründet und hat sich zur Aufgabe gesetzt, Berliner Geschenkbücher, Bildbände, Kunstkalender und Hundetitel zu jedem Anlass anzubieten! Aus Berlin für Berliner, Berlin-Fans und alle positiv denkenden Menschen oder die, die es werden wollen. Für jedes direkt auf www.buchhandel-berlin.de gekaufte Buch pflanzt der Verlag einen Baum in Berlin-Friedrichshagen oder spendet einen Euro an das Altenheim für Tiere e.V. http://www.smilingberlinverlag.de



Dies ist eine Pressemitteilung von

Smiling Berlin Verlag

Leseranfragen:

Smiling Berlin Verlag | Inhaber Lasse Walter

Lübecker Str. 19| 10559 Berlin | 030-75524066

info(at)smilingberlin.com | www.smilingberlinverlag.de





PresseKontakt / Agentur:

Pressekontakt:

Lasse Walter, Lübecker Str.19, 10559 Berlin, info(at)smilingberlin.com , 030-75524066, 0176-78862998



Datum: 27.09.2016 - 13:32

Sprache: Deutsch

News-ID 1405155

Anzahl Zeichen: 2966

Kontakt-Informationen:

Firma: Smiling Berlin Verlag

Ansprechpartner: Lasse Walter

Stadt: Berlin

Telefon: 0176-78862998



Meldungsart: Erfolgsprojekt

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 27.09.2016



Diese Pressemitteilung wurde bisher 33 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung