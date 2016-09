Hausbau-Kosten reduzieren durch Bodenbelag Online Kauf

Bodenbelag günstig online kaufen - Baukosten optimieren

Persönliches Bodenbelag Angebot anfragen: Baukosten reduzieren

(firmenpresse) - Bodenbelag günstig im Online Fachhandel bestellen und Geld beim Hausbau sparen. Wussten Sie, dass Sie beim Hausbau Geld sparen, wenn Sie Ihren neuen Bodenbelag im Online Fachhandel kaufen?



Bauen und Renovieren: Günstige Preise für Bodenbelag



Günstige Bodenbelag Preise, eine versandkostenfreie Lieferung, ein kompletter Service sowie eine umfassende Beratung durch Fachleute ersetzen den altmodischen Bodenbelag Shop im Einzelhandel. Fachhändler bieten Bodenbelag günstig von Markenherstellern mit versandkostenfreier Lieferung und umfassendem Service wie zum Beispiel der Vermittlung von Bodenlegern. Eine qualifizierte Beratung durch Experten erleichtert die Auswahl des richtigen Bodenbelags und unterstützt den Ausbau des Hauses zu günstig günstigen Preisen.



Gerade im Bereich Bodenbelag bietet das Internet günstige Alternativen zu einem Kauf im Baustoffhandel. Derzeit liegen Designbeläge mit Klicksystem oder in der selbst liegenden Variante im Trend. Diese Bodenbeläge reduzieren die Baukosten, indem sie einfach selbst verlegt werden.



Der Online Fachhandel bietet eine umfassende Auswahl von Bodenbelag günstig (http://www.allfloors.de) und auf dem neuesten technischen Stand. Strapazierfähigkeit, Pflegeleichtigkeit und Design sind neben dem Preis die wichtigsten Merkmale, die Online vergleichbar sind. Die Lebensdauer des Bodenbelages wird durch die Nutzung des Bodens in seiner Relation zur Beanspruchungsklasse des gewählten Produktes bestimmt. Der Fachberater hilft, den besten Kompromiss in diesem Preis-Leistungsverhältnis des neuen Bodenbelages zu bestimmen.





Gute Beratung beim Bodenbelag-Kauf reduziert Aufwand



Eine gute Beratung zum neuen Bodenbelag garantiert nur der Profi im Bodenleger-Einzelhandel? Das ist falsch. Zertifizierte Online Fachhandel beschäftigen ausgebildete Experten im Bereich Bodenbelag, Hausbau, Renovierung und Sanierung und gewährleisten eine fachlich umfassende Beratung. Auf Grund des in der Regel breiteren und tieferen Sortimentes im Online-Fachhandel werden sie neutral und unabhängig von Herstellern und Marken beraten.





Online-Fachhändler bieten mehrere Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme für Beratung. Der klassischen Weg der telefonischen Beratung zum Beispiel nach Anforderung eines Rückrufes zu bestimmter Uhrzeit wird ergänzt durch Angebotserstellung nach Angebotsanfrage per Formular sowie Chats mit Fachberatern. Entsprechend den individuellen Wünschen und Gegebenheiten des Kunden unterstützen die Experten Kunden beim Kauf des neuen Bodenbelags und notwendiger Zubehörprodukte, informieren zu richtigen Verlegetechniken und vermitteln auf Wunsch einen Bodenleger in der Nähe des Kunden. Denn auch wenn der Bodenbelag günstig ist, muss es nicht immer der nachhaltig best möglichen Bodenbelag sein.



Nach dem Onlinekauf mittels verschiedener komfortabler und sicherer Zahlarten wie Kauf auf Rechnung, Überweisung, Lastschrift, Kreditkarte, PayPal oder Amazon Checkout wird der Bodenbelag günstig (http://www.bodenbelag.de) versandkostenfrei an die Lieferadresse verschickt. Auch nach dem Bodenbelag-Kauf stehen Online-Fachhandel mit einem kundenfreundlichen Service seinen Kunden zur Seite.





Der perfekte Bodenbelag für den Hausbau - gibt es den überhaupt?



Was ist ein perfekter Bodenbelag? Der perfekte Bodenbelag entspricht den persönlichen Ansprüchen des Kunden (Fußwärme, Trittschalldämmung und Pflegeleichtigkeit), spart Geld (einfache Verlegung und lange Lebensdauer) und passt zu den lokalen Gegebenheiten (ebener Untergrund, unebener Untergrund, Raumfeuchtigkeit, etc.). Wenn alle diese Parameter vor dem Kauf des Bodenbelags richtig bewertet wurden, ist der perfekte Bodenbelag gefunden.



Mit ca. zwanzigtausend Produkten ist allfloors.de einer der größten Online-Fachhändler für Bodenbeläge. allfloors.de berät Sie beim Kauf Ihres perfekten Bodenbelags. Umfassenden Serviceleistungen, die versandkostenfreie Lieferung und Fachberatung durch Bodenbelag-Experten garantieren die Auswahl des richtigen Qualitätsproduktes zum günstigen Preis.



Sie erreichen die allfloors-Teams unter shop(at)allfloors.de oder telefonisch unter 033094 -71987-0.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.allfloors.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

allfloors.de, der Bodenbelag Fachhandel mit versandkostenfreier Lieferung bietet Bodenbeläge aller bedeutenden Hersteller. allfloors.de liefert versandkostenfrei, bietet fachlich fundierte auch telefonische Beratung, Angebotserstellung, Musterservice. Für Gewerbetreibende der Bereiche Ladenbau, Wohnungsbau, Wohnungsvermietung bzw. Hausverwaltungen, Raumausstatter und Maler bietet allfloors attraktive Händlerkonditionen.

Dies ist eine Pressemitteilung von

allfloors Service Center Berlin - mbb Ihr Bodenausstatter GmbH

PresseKontakt / Agentur:

allfloors Service Center Berlin - mbb Ihr Bodenausstatter GmbH

Maik Möller

OdF-Platz 2

16775 Löwenberger Land

webmaster(at)allfloors.de

033094-71987-0

http://www.allfloors.de



Datum: 27.09.2016 - 13:35

Sprache: Deutsch

News-ID 1405157

Anzahl Zeichen: 4352

Kontakt-Informationen:

Firma: allfloors Service Center Berlin - mbb Ihr Bodenausstatter GmbH

Ansprechpartner: Maik Möller

Stadt: Löwenberger Land

Telefon: 033094-71987-0





Diese Pressemitteilung wurde bisher 26 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung