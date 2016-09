Wahrheit oder Fake - 3satüber manipulierte Bilder und die Schwierigkeiten im Journalismus

(ots) -

"Wissenschaft am Donnerstag", 29. September 2016

20.15 Uhr: Das manipulierte Bild, Dokumentation

21.00 Uhr: scobel - Niedergang des Journalismus, Gesprächssendung

Erstausstrahlungen



Nie war es einfacher, Bild- und Videoaufnahmen zu fälschen als

heute mit den digitalen Möglichkeiten. Nie war die Öffentlichkeit

mehr in Gefahr, sich durch manipulierte Bilder fehlleiten zu lassen.

Die Dokumentation "Das manipulierte Bild" von Claus U. Eckert

(Donnerstag, 29. September, 20.15 Uhr) lässt die Zuschauer in die

Welt der digitalen Manipulation eintauchen und zeigt, welche

Auswirkungen sie auf den Journalismus hat, und mit welchen Methoden

die Fälschungen enttarnt werden können.



Die digitale Manipulation macht auch vor Nachrichtenbildern nicht

Halt: Dutzenden Fotoreportern wurde in den vergangenen Jahren

nachgewiesen, ihre Bilder dramatischer und spektakulärer gestaltet zu

haben. Mehr noch: Bilder werden eingesetzt, um Fakten in ihr

Gegenteil zu verkehren. Mit Satellitenbildern wollte Russland der

Ukraine die Schuld am Abschuss der Malaysia-Airlines-Maschine über

der Ost-Ukraine zuschieben. Doch eine forensische Untersuchung

internationaler Experten ergab, dass die Aufnahmen gefälscht wurden.

Die Raketensysteme wurden - so die Ansicht der Sachverständigen -

nachträglich in das Bild montiert.



Derartige Manipulationen sind vor allem in Krisensituationen und

internationalen Konflikten an der Tagesordnung.

Nachrichtenredaktionen wie die des ZDF-"heute journals" beschäftigen

mittlerweile eigens geschulte Mitarbeiter, die die TV-Bilder

unbekannter Quellen verifizieren. Anhand von GPS-Daten, Wetterlage,

Gebäuden oder Soldatenuniformen versuchen die Experten, den

Wahrheitsgehalt der Quellen zu überprüfen.



Ein anderes Problem ist die Bedeutung von Bildern zur

Informationsvermittlung in den sozialen Netzen. Bilder werden



massenhaft gepostet und geteilt, oft ungeprüft. Und immer häufiger

zeigen die Bilder nicht das, was sie vorgeben zu zeigen. Wie zuletzt

bei dem Amoklauf in einem München er Einkaufszentrum.



Gert Scobel und seine Gäste diskutieren in der Sendung "scobel -

Niedergang des Journalismus"(im Anschluss, 21.00 Uhr) über

Lügenpressevorwürfe, (neue) Medienmacht und -Monopole, den Verlust

der Öffentlichkeit, Whistleblower, das kostbare Gut der

Pressefreiheit und die Suche nach der journalistischen Wahrheit.

Lügenpresse-Vorwürfe, Hetzjagden auf Journalisten und ein allgemeiner

Vertrauensverlust des Berufsstandes prägen die Wahrnehmung des

Journalismus in der Öffentlichkeit. Die Medien werden angeblich

zunehmend von Politikern, Wirtschaftsunternehmen und mächtigen Lobbys

gelenkt und die Öffentlichkeit auf diese Weise manipuliert. Treffen

diese Vorwürfe zu, oder handelt es sich um opportune

Verschwörungstheorien? Verliert die vierte Gewalt und mit ihr die

Demokratie ihr freiheitliches und aufklärerisches Fundament?



Gert Scobels Gäste sind:

Bernhard Pörksen, Universität Tübingen.

Stefan Niggemeier, Onlinejournalist und Medienkritiker, Berlin.

Susanne Fengler, Erich-Brost-Institut für internationalen

Journalismus, Dortmund.





