Am 29. September fällt der Startschuss für die neue, vierteilige

Herbststaffel von "Hirschhausens Quiz des Menschen" (ARD/WDR).

"Bodylove - Liebe deinen Körper wie er ist", "Der Weg der

Blutspende", "Verrückte Gesundheitsprodukte" - das sind nur einige

der Themen, die Dr. Eckart von Hirschhausen ab dem 29. September,

jeden Donnerstag um 20.15 Uhr im Ersten präsentiert.



"Ein emotionaler Höhepunkt der Staffel ist der Auftritt von Silvana

Denker und ihren Frauen die sich mit dem Projekt 'Bodylove'

zusammengetan haben. Was steckt dahinter? Wir leben in einer Welt, wo

das Bild von perfekten Körpern unglaublichen Druck auf viele Menschen

auslöst und 'Bodylove' ist genau das Gegenteil. Da geht es um die

Frage: Wie kann ich mich so lieben wie ich bin?", sagt Moderator und

Arzt Eckart von Hirschhausen. In seiner Sendung gibt er Einblicke in

Silvana Denkers Arbeit.



Außerdem verfolgt "Hirschhausens Quiz des Menschen" den Weg einer

Blutspende vom Spender Eckart von Hirschhausen bis zur Station im

Krankenhaus. Ein weiter Weg für so einen kleinen Beutel, aber er

lohnt sich: Im Studio lernen wir einen Spender kennen, dessen Blut

einem kleinen Mädchen schon im Mutterleib das Leben retten konnte.

Zu sehen ist der "Weg der Blutspende" in der zweiten Show am 6.

Oktober.



Am 13. Oktober gibt es Tipps, wie wir uns vor unsinnigen Produkten in

der Medizin schützen können: Vor Einlegesohlen die "gegen 100

Krankheiten sofort helfen" bis hin zu "Mumienpulver". Darüber hinaus

erfahren die Zuschauerinnen und Zuschauer Spannendes rund um Schminke

und Kosmetik.



Dr. Eckart von Hirschhausen sucht "Dr. med. TV 2016"

Den Ehrendoktortitel "Dr. med. TV 2016" gibt es nur für das

schlagfertigste, cleverste und einsatzfreudigste Rateteam. Dafür

treten in den ersten drei Shows an: Carolin Kebekus mit Olaf

Schubert, Linda Zervakis mit Ingo Naujoks und Marco Schreyl mit Jutta



Speidel (am 29. September), Linda Hesse mit Matze Knop, Petra Gerster

mit Guido Cantz und Christine Neubauer mit Francis Fulton-Smith (am

6. Oktober) sowie Sandra Maischberger mit Joachim Llambi, Maren

Kroymann mit Antoine Monot Jr. und Lisa Feller und Matthias Steiner

(am 13. Oktober). Die Sieger-Teams der drei ersten Shows kämpfen im

Finale am 20. Oktober um den begehrten Titel "Dr. med. TV 2016".



"Hirschhausens Quiz des Menschen" ist eine Produktion des WDR in

Zusammenarbeit mit dem SR und "Ansager & Schnipselmann". Redaktion:

Karin Kuhn, Teresa Jochimsen (WDR)



Weitere Informationen unter quizdesmenschen.de.



Fotos finden Sie unter ard-foto.de







