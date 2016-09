Students on Snow – Euregio: Eiskalt Karriere machen

Networking mal anders:

Ein Tag voller Abenteuer im Schnee wartet auf Studierende und Unternehmensvertreter bei diesem außergewöhnlichen Karriere-Event.



Das coolste Karriere-Event der Region

Aachen, 26. September 2016 – Das coolste Karriere-Event der Region „Students on Snow – Euregio“ lädt etwa 350 Studierende und 8 Unternehmen am 20. Oktober in die SnowWorld Landgraaf (bei Aachen) zum Netzwerken auf und neben der Piste ein. Unter dem Motto „authentisch. actionreich. anders.“ bietet das Karriere-Event Studierenden aus der Euregio im dritten Jahr in Folge die Möglichkeit, Unternehmensvertreter intensiv kennenzulernen. Der erste Kontakt auf der Piste kann auf der anschließenden Karrieremesse vertieft werden und führt ganz selbstverständlich zu Gesprächen über Karrierepläne und Perspektiven im Unternehmen.

Die Anmeldung für Studierende aller Fachrichtungen ist unter: www.sos-events.info/bewerben/ möglich.



Außerdem besteht für die Teilnehmer die Möglichkeit sich bei den Unternehmen für ein exklusives Meet & Greet zu bewerben und sich so die Chance zu sichern, ihr Wunschunternehmen noch intensiver kennenzulernen.

Teilnehmende Unternehmen sind: Bayer AG, Detecon International GmbH, INFORM GmbH, Forschungszentrum Jülich GmbH, Axino Solutions GmbH, Medtronic GmbH, Modell Aachen GmbH und SOPTIM AG. Veranstalter ist SoS Events aus Aachen.



Ablauf

Die Anreise der Studierenden zum Event erfolgt per kostenfreien Bustransfers von Aachen, Köln und Maastricht bis 15:00 Uhr. Danach geht es entweder zum exklusiven Meet & Greet mit dem Wunschunternehmen oder direkt zum Skifahren. Beim Sport begegnen sich Studierende und Unternehmensvertreter auf Augenhöhe und durch das gemeinsame Hobby ergibt sich ein guter Gesprächseinstieg. Es gibt Ski- und Snowboard-Kurse für Anfänger und Guided Skiing Angebote, um Pistenspaß in der Gruppe zu erleben. Bei der anschließenden Karriere-Messe können zuvor begonnene Gespräche weiter vertieft und neue Kontakte geknüpft werden.



Das Event im Überblick

Wann: 20. Oktober 2016; 15:00-22:30 Uhr

Wo: SnowWorld Landgraaf (bei Aachen)

Im Detail: Meet & Greet mit Unternehmen, Speed Interviews im Skilift, Freies Skifahren, Ski- und Snowboardkurse, Karriere-Messe



Bewerbung: www.sos-events.info/bewerben





Nachbericht des Events 2015 inklusive Fotos und Teilnehmerstatistiken:

www.sos-events.info/students-on-snow-euregio-2015/



Jörg Orlowski, Geschäftsführender Gesellschafter SoS Events: „Students on Snow – Euregio bietet Bewerbern und Unternehmensvertretern einen nicht alltäglichen Gesprächsrahmen. Hier geführte Gespräche bleiben beiden Seiten besser in Erinnerung und schon oft hat der Jobeinstieg so funktioniert. Wir hoffen, dass auch dieses Jahr wieder viele Bewerber den passenden Job bzw. Arbeitgeber finden werden.“







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.sos-events.info/bewerben/



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

SoS Events ist Spezialist für innovative Karriere-Konzepte, die es Bewerbern und Unternehmen erleichtern, lockere Gespräche auf Augenhöhe zu führen. Die Teilnehmer und Unternehmensvertreter lernen sich in Kleingruppen bei sportlichen Aktivitäten mit Teambuilding-Elementen kennen und erhalten so einen authentischen Eindruck voneinander.

Zu den Kunden von SoS Events gehören renommierte Unternehmen wie Bayer, Deloitte und die Deutsche Telekom. Neben authentischen Karriere-Konzepten für große Konzerne bietet SoS Events zudem Lösungen für regionale Startups und KMU, die sich als attraktive Arbeitgebermarke positionieren wollen. Weitere Informationen unter: www.sos-events.info



Dies ist eine Pressemitteilung von

SoS Events

