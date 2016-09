Enormer Sweetspot, hohes Trägheitsmoment: Caledonia Putter Vidivici – der Blade-Klassiker weitergedacht

• Vertrauter Putter mit Blade-Touch und ungeahnter Präzision

• Innovative „Hosel Insert Technology“ und „Face Weighting System“

• Ab 990,– Euro in Cool Silver, Deep Black und Copper Rose erhältlich



Hirschberg, September 2016 – Großer Sweetspot, hohes Trägheitsmoment – und das gepaart mit den außergewöhnlichen Fitting-Optionen, die einen Putter aus dem Hause Caledonia mit Sitz in Hirschberg (Baden-Württemberg) einzigartig machen. Der Vidivici ist ein Blade-Putter, der augenscheinlich zwar im klassischen Look daherkommt, dank seiner zukunftsweisenden Technologie aber enorme Präzision auf dem Grün verspricht und seinem Spieler dabei hilft, besser zu scoren und niedrigere Runden zu spielen. Die Besonderheit des Spielgeräts ist das ausgetauschte Material hinter der Schlagfläche, das es ermöglicht, das eingesparte Gewicht in die Peripherie zu verlagern und Trägheitsmoment und Sweetspot deutlich zu erhöhen. Das Ergebnis ist ein Putter, der Tour-Profis wie auch ambitionierten Amateuren und Hobbygolfern dabei hilft, linientreu, reproduzierbar und mit enormer Präzision zu putten. Dank der einzigartigen „Hosel Insert Technology“ und dem „Face Weighting System“ lässt sich das Gerät individuell an Physis und Spieleigenschaften seines Besitzers anpassen.

(FOTO: CALEDONIA PUTTERS) Der Caledonia Putter Vidivici Copper Rose, Rückseite

(firmenpresse) - Das für Blade-Modelle außergewöhnlich hohe MOI (Moment of Inertia) sorgt selbst bei nicht mittig getroffenen Putts dank eines vergrößerten Sweetspots für Spurtreue und ein gutes Feedback. Robbie Sowden, Director Sales & Marketing: „Der Vidivici ist das optimale Modell für alle Golfer, die Wert auf ein klassisches Blade-Design legen und dennoch eine hohe Fehlerverzeihung wünschen. In Verbindung mit den Fitting-Optionen auf Basis unserer einzigartigen Technologien wird der Vidivici so zu einem treuen Begleiter eines jeden Golfers und zu einem echten Scoremaker.“



Herausragendes Design und herausragende Technik

Das Spielgerät überzeugt bereits optisch: Je nach Wunsch ist es in drei einzigartigen Finish-Varianten – Deep Black, Cool Silver oder Copper Rose – erhältlich und besticht durch maximale Individualisierbarkeit, von der Initialen-Gravur bis hin zu Sonderfarben. Der Vidivici wird wie seine Brüder in einem 12-stündigen Spezialverfahren mit einer sogenannten DLC-Beschichtung (diamond-like carbon) versehen, die besondere Materialhärte und absolute Kratzfestigkeit garantiert. Anders als viele der üblichen Spielgeräte für das Grün werden Caledonia Putter dank der einzigartigen „Hosel Insert Technology“ und dem „Face Weighting System“ immer passgenau auf die Eigenschaften des jeweiligen Golfers abgestimmt. So entspricht das Modell am Ende – unabhängig vom gewählten Schlägerkopf – zu 100 Prozent dem spielerischen Fingerabdruck des Golfers. Dabei wird die Balance des Putterkopfs auf den jeweiligen Schwungtyp ausgerichtet. Schlagflächen mit unterschiedlichen Treffmomentcharakteristiken – von der Cross-Groove-Face-Technology (extrasoft) über die Horizontal-Groove-Face-Technology (soft) bis hin zur Plain-Face-Technology (firm) – sowie Sonder-Lie-Winkel runden die Möglichkeiten dieses Blade-Putters ab.



Der Putter ist ab 990,– Euro bei ausgewählten Golf-Fachhändlern und in Pro-Shops erhältlich. Jedes Spielgerät wird in einer hochwertigen Schutzbox und mit Zertifikat geliefert. Mehr Informationen über das gesamte Produktportfolio sind unter www.caledonia-golf.com oder auf Facebook erhältlich.





Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Über Caledonia Putters:

Caledonia Putters mit Sitz in Hirschberg (Baden-Württemberg) gehört zu den führenden Entwicklern und Herstellern von Präzisionsputtern „made in Germany”. Getreu dem Motto „Qualität neu definiert” stellt das Unternehmen seit 2012 aus erlesenen Rohmaterialien in akribischer Präzisionsarbeit High-Performance-Putter her, die sich dank der einzigartigen „Hosel Insert Technology” perfekt auf die individuellen Bedürfnisse und den Schwung ihrer Spieler anpassen lassen – und somit zu Spielgeräten der Extraklasse werden. Bei der Entwicklung seiner Putter profitiert Caledonia vom jahrzehntelangen Know-how, das die Muttergesellschaft CPM Precision GmbH bei der Fertigung von Medizintechnikprodukten für die Dentalimplantologie gewonnen hat. Mit Viper, Vidivici, Lineo, Big Eye und Full Mallet hat Caledonia derzeit fünf Modelle im Markt, die sich an den Formen klassischer Putter – Blade oder Mallet – orientieren, aber zukunftsweisende Technologie, maximales Fitting-Potenzial und unverwechselbares Design vereinen. Tourspieler wie Marcel Schneider, Bernd Ritthammer, Sebastian Heisele oder Philipp Mejow vertrauen nicht zuletzt deshalb auf die Putter aus Hirschberg. Geschäftsführer von Caledonia (CPM Precision GmbH) ist Claus-Peter Maier, verantwortlicher Director Sales & Marketing von Caledonia ist Robbie Sowden.

