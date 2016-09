„Aufgeign statt niederschiaßn“: Das GUT EDERMANN eröffnet mit Wilderer Events den herbstlichen Veranstaltungsreigen

Winter in Teisendorf

(firmenpresse) - Das GUT EDERMANN im bayerischen Teisendorf ist mehr als ein Hotel. Dort sind Gastgeber „am Werk“, die es verstehen, ihre Gäste mit einem authentischen und abwechslungsreichen Veranstaltungsprogramm gut zu unterhalten. Vor allem die regionale Volkskultur, findet im GUT EDERMANN ihren Platz. Die ausgezeichnete Kulinarik des renommierten Wellness- und SpaHotels unterstreicht gemütliche Herbst- und Winterabende mit saisonalen Gerichten. „Aufgeign statt niederschiaßn“ ist das Motto des Wilderer-Events am 21., 28. und 29. Oktober 2016 sowie am 12. November 2016. Zudem wird von 22. Oktober bis 13. November 2016 feines Wild aus heimischen Revieren serviert. Von 14. November bis 28. Dezember 2016 genießen Feinschmecker die Gansl & Enten Genusswochen. Der Advent im GUT EDERMANN weckt Kindheitserinnerungen. Die Glühweinausschank auf der Panoramaterrasse, vor der verschneiten Winterlandschaft und mit einheimischen Weisenbläsern, könnte nicht romantischer sein (27.11.16, 04.12.16, 11.12.16, 18.12.16). Beim Adventsingen in der Bauernstube stellt sich Weihnachtsstimmung ein (27.11.16, 18.12.16). Am kreativen Handwerksmarkt am 04.12.16 zeigen regionale Künstler ihre „Schätze“. Am 6. Dezember 2016 kommt der Nikolaus ins Haus. Das alte Jahr wird mit einer großen Silvestergala verabschiedet, das neue Jahr mit einem Langschläferfrühstück begrüßt. In einer traumhaften Panoramalage inmitten des bayrischen Rupertiwinkels verführt das außergewöhnliche SpaHotel in einem historischen Gut zum grenzenlosen Entspannen. Winterurlauber genießen beim Schneeschuh- und Winterwandern die Ursprünglichkeit der Gegend und traumhafte Naturlandschaften. Langlaufen, Rodeln, Eislaufen am Waginger See „ums Eck“, Skifahren, Pferdeschlittenfahren, Tourenski und Pulverschnee in den Berchtesgadener Bergen – alles ist möglich, aber es darf auch einmal einfach nur nichts sein. 2.500 m² stehen im AlpenSpa für winterliche Wellnesstage zur Verfügung.



Partner des GUT EDERMANN: Molkerei Berchtesgadener Land www.molkerei-bgl.de, Bad Reichenhaller Mineralwasser www.berg-frisch.de, Golfanlage Berchtesgadener Land Wenig www.gcbgl.de, Privat Brauerei Wieninger www.wieninger.de.





Weihnachtsreise (buchbar 22.–28.12.16)

Leistungen: 4 Ü im Designzimmer inkl. köstlichem VerwöhnFrühstück vom Buffet, 4-Gänge-GenussMenü am Abend, 1 x Willkommensgetränk an der Hotelbar, 1 x Gesichtsbehandlung oder 1 x Aromaölmassage à 50 Min. – Preis p. P.: ab 475 Euro



Silvester Gala (buchbar 26.12.16–04.01.17)

Leistungen: 4 Ü im Designzimmer inkl. köstlichem VerwöhnFrühstück vom Buffet, Neujahrsfrühstück 8–14 Uhr, 4 Gänge-GenussMenü am Abend, 1 x Willkommensgetränk an der Hotelbar, 1 x Gesichtsbehandlung oder 1 x Aromaölmassage à 50 Min., SilvesterGala-Abend mit Sektempfang, 7-Gänge-GenussMenü, Livemusik und Tanz, Mitternachtssuppe und Feuerwerk – Preis p. P.: ab 638 Euro



Events auf GUT EDERMANN

08.10.16: Bierspektakulum

21./28./29.10.16, 12.11.16: Wilderer Event

14.11.–28.12.16: Gans & Enten Genusswochen

27.11.16, 18.12.16: Adventsingen „Ein Stern ist aufgegangen“

04.12.16: Kreativer Handwerksmarkt

27.11.16, 04.12.16, 11.12.16, 18.12.16: Glühweinausschank mit Weisenbläsern

06.12.16: Nikolaus

31.12.16: Silvestergala

01.01.17: Langschläferfrühstück

14.02.17: Valentinstag GenussMenü



Wer an einer Veranstaltung des GUT EDERMANN teilnimmt, übernachtet zum Sonderpreis von 99 Euro p. P. inkl. Frühstück und Nutzung des AlpenSpa



Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.gut-edermann.de



