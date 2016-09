Wo der Spaß ins Wasser rutscht

Aussenansicht der H2O Erlebnistherme Bad Waltersdorf (Bildquelle: @H2O Hoteltherme Bad Waltersdorf)

(firmenpresse) - Baden in angenehm warmem Thermalwasser, sich mit Massagen, Sauna und SPA verwöhnen lassen, abschalten...

Und die Kinder...? Sind ohnehin die Hauptakteure in der H2O-Hoteltherme Bad Waltersdorf!



Ein kühler Herbsttag mit 34 Grad und Cocktails an der Poolbar? Badespaß in Österreich... Im H2O-Hotel-Therme-Resort Bad Waltersdorf ist das ganzjährig möglich. Mehr als 1.000 m2 Wasserfläche, ein actionreicher Rutschenturm, verschiedene Spaß- und Ruhezonen sowie ein moderner Sauna- und SPA-Bereich warten auf die ganze Familie. Inmitten der steirischen Hügellandschaft gelegen, bietet das Hotel mit angrenzender H2O-Therme perfekten Urlaubsspaß für Groß und Klein. Eltern und Großeltern können ganz entspannt einen gemütlichen Wellness-Nachmittag verbringen und in Ruhe entspannen, während der Nachwuchs nach Herzenslust in der neuen Spielewelt, im Kletter-Indoor-Funpark oder dem Kinder-Thermenbereich toben, rutschen, plantschen kann. "An 7 Tagen der Woche kümmere ich mich höchstpersönlich um die lustige Kinderbetreuung", verrät das Maskottchen Hopi-Ho. Dahinter steckt natürlich ein bestens ausgebildetes Animationsteam, das bei der Tagesbetreuung mit abwechslungsreichem Animationsprogramm keine Langeweile aufkommen lässt. "Schwimmst du mit mir zur Poolbar auf einen Kindercocktail", fragt die kleine Lea ihren Bruder. Der jedoch will den Rutschenrekord in der Doppelreifen-Rutsche "blauer Blitz" schaffen und hat für eine Pause keine Zeit.



Kinder, da ist ja alles neu!



Nach zwei kurzen Umbauphasen im Frühling und Herbst trumpft das Thermen-Resort nun sogar noch mit zusätzlichen neuen Highlights auf. Im Hotel wurde der Empfangs- und Aufenthaltsbereich mit Lobby neu gestaltet und der vergrößerte Restaurantbereich lädt in moderner und gemütlicher Atmosphäre zum Genießen ein. Kulinarisch lässt das Familienhotel keine Wünsche offen und jeder kann sich mit der Verwöhn-Halbpension ganz nach Belieben am reichhaltigen Frühstücks- und Abendbuffet bedienen. Sogar für die Allerkleinsten gibt es eine eigene Babyzubereitungsecke, wo in aller Ruhe das Fläschchen oder die Breikost vorbereitet werden kann. In der Küche werden größtenteils regionale Produkte verwendet. Das Hotel pflegt einen regelmäßigen Kontakt zu seinen Lieferanten und legt Wert auf hochwertige Produkte von bester Qualität. Auch auf Allergiker und Personen mit Lebensmittelunverträglichkeiten ist das Personal bestens vorbereitet und berücksichtigt kulinarische Sonderwünsche. 2016 wurde diese Dienstleistung sogar mit dem Gütesiegel "Kinder- und familienfreundliche Gaststätte" prämiert. Nach dem Abendessen vielleicht ein gemütlicher Drink an der Hotelbar, die Kids in den Game-Corner ins Bälle-Becken oder vielleicht nochmals in die Therme? Die Möglichkeiten sind beinahe grenzenlos.





Mum, Dad & Junior im Familien-Herbst

Die goldenen Herbsttage eigenen sich perfekt für einen Wander- und Thermenurlaub mit der ganzen Familie im Herzen der grünen Steiermark. Badesachen einpacken und los geht"s! Die Pauschale "Mum, Dad & Junior" für 2 Erwachsene + 1 Kind bis 4,9 Jahre für 2 Nächte ist bereits um EUR 315,- buchbar. Inkludiert sind zahlreiche Leistungen wie die Halbpension, tägliches Baby und Kinderbuffet, täglicher Eintritt in die Erlebnis-Therme, tägliche Kinderbetreuung und spaßgeladenes Animationsprogramm, Badetuch und vieles mehr.





http://www.hoteltherme.at



Ob zum Plantschen, Herumtoben oder Entspannen - die H2O Therme begeistert mit einem breitgefächerten Erlebnisangebot. Familien- und Kinderhotel mit sensationellem Preis-Leistungsverhältnis.

H2O Hoteltherme GmbH

Agentur Comma

Nicole Höll

Liechtensteinklammstraße 50b

5600 St. Johann im Pongau

office(at)comma.info

06641420555

http://www.comma.info



