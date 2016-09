Prepper Berlin: Benjamin Arlet von SurviCamp bietet Ausbildungen, Know-How und Ausrüstung

SurviCamp aus Berlin bringt Menschen mit Equipment und Trainings das Thema Prepping näher und hat Angebote für Einsteiger und Profi-Prepper. Ganz neu: Der Krisen-Koffer lebenswichtigen Inhalten.

Benjamin Arlet und Daniel Schäfer von SurviCamp stellen den Krisen-Koffer vor.

(firmenpresse) - Prepper sind Menschen, die in guten Zeiten Vorräte anlegen, um auf schlechte Zeiten vorbereitet zu sein. Das von der Bundesregierung am 24. August 2016 vorgestellte Zivilschutzkonzept beweist: Wer zu Hause einen Vorrat an Lebensmitteln und Ausrüstung für Krisenzeiten angelegt hat, ist nicht etwa paranoid, sondern vernünftig. Die Berliner Benjamin Arlet (Wildnispädagoge) und Daniel Schäfer (Survival-Trainer - EK I/II) von SurviCamp sind darauf spezialisiert, Menschen bei den Themen Prepping und Krisenvorbereitung zu beraten, auszubilden und mit Ausrüstung auszustatten.



Zuletzt wurde am 02. September 2016 auf der "Dritten Seite" des Tagesspiegels über Prepping berichtet. Die Prepping- und Survival-Experten von SurviCamp erklären dort, was es mit dem Phänomen auf sich hat: Wie ein Autofahrer, der ein Fahrsicherheitstraining macht oder ein Unternehmer, der sich einen Plan für den Worst Case zurechtlegt, bereitet sich der Prepper auf Zeiträume vor, in denen die Versorgungssicherheit eingeschränkt ist - etwas durch einen mehrtägigen Stromausfall, eine Naturkatastrophe oder politische Unruhen.



Benjamin Arlet ist auch Co-Autor des Handlungsplans "Sicher und vorbereitet durch die Krise", den SurviCamp herausgibt. Dort werden für die Überlebensbereiche Wasser, Feuer, Nahrung, Unterkunft, Gesundheit, Orientierung und Rettung jeweils alle nötigen Utensilien und Ausrüstungsgegenstände beschrieben, die jeder bei sich zu Hause vorrätig haben sollte. Darüber hinaus beschreibt der Handlungsplan Vorgehensweisen und Möglichkeiten der Vorbereitung auf eine Krisensituation. "In einer solchen Lage ist es wichtig, dass man Handlungen automatisch ausführen kann, ohne viel darüber nachdenken zu müssen", erklärt Benjamin Arlet. "Denn unter Stress funktioniert unser Gehirn nicht allzu gut."



Die regelmäßigen Trainings von SurviCamp schulen Teilnehmer in genau diesen Situationen. "Wer etwa bei unserem 2-Tages-Camp mitmacht, wird regelmäßig in stressige Situationen versetzt und muss komplexe Aufgaben lösen. Wenn man sowas schon ein paar Mal in der Übung durchprobiert hat, fällt es einem im Ernstfall viel leichter." Ein solches Survival Base Camp etwa findet derzeit alle zwei Monate in Berlin und Umgebung statt.





Neben den Trainings bietet SurviCamp ab Herbst 2016 auch einen sogenannten Krisen-Koffer sowie Krisen-Nahrungsmittel an. Benjamin Arlet beschreibt im Detail: "Der Krisen-Koffer enthält zum Beispiel einen Benzinkocher, Erste-Hilfe-Material und einen Wasserfilter". Aber auch eher unscheinbare Utensilien sind enthalten, etwa Langzeit-Kerzen, faltbare Wasserkanister oder ein kurbelbetriebenes Radio mit Aufladefunktion für Smartphones.



Einen solchen Koffer könne man an einem beliebigen Ort im Haus lagern oder sogar etwas abseits vergraben - um ihn dann parat zu haben, wenn er gebraucht wird. Die getrockneten Nahrungsmittel sind 10 - 15 Jahre haltbar und versorgen einen Erwachsenen je nach gewähltem Paket zwischen 7 Tagen und einem ganzen Jahr.



Menschen, die neu im Prepping sind, finden bei SurviCamp vielfältige Einstiegsangebote. Auch bereits erfahrene Prepper können in den realitätsnahen Trainings ihre Fertigkeiten ausbilden und finden nützliche Ausrüstungsgegenstände im Shop von SurviCamp auf www.survicamp.de. Für individuelle Anfragen empfiehlt sich die direkte Kontaktaufnahme per Telefon (030 683 28 26 11) oder E-Mail (info(at)survicamp.de).







Beinahe täglich sind wir schwierigen und herausfordernden Situationen ausgesetzt - im Beruf, im Alltag, oder sogar während einer Notsituation wie einem Unfall oder einem Hochwasser. Genau dann braucht es Menschen, die in der Lage sind, schnelle und richtige Entscheidungen zu treffen. Stress und Panik in Notsituation gilt es zu vermeiden, während Klarheit, Führung und Hilfe den Tag zum Besseren wenden.



SurviCamp ist ein Berliner Unternehmen mit dem Ziel, Menschen auf derartige Situationen vorzubereiten, sie zu leiten und mit Wissen sowie Ausrüstung zu versorgen. Dafür veranstaltet SurviCamp regelmäßige Workshops, Überlebenstrainings und Wildnis- und Survival-Ausbildungen. Über E-Books und Videos vermitteln die Trainer wertvolles Know-how. Und eigens von Survival-Experten zusammengestellte Ausrüstung sichert das Überleben in allen Lagen.



Somit ist SurviCamp in Berlin und deutschlandweit einer der wichtigsten Anbieter von Trainings, Know-How und Ausrüstung in den Bereichen Survival, Prepping, Krisenvorbereitung und Zivilschutz.



Alle Angebote von SurviCamp werden unter www.survicamp.de präsentiert.



SurviCamp

Düsseldorfer Str. 76, 10719 Berlin

