Ruhig, echt und festlich: Weihnachten am bayerischen Gutshof

Aussenansicht bei Nacht

(firmenpresse) - Sind die Weihnachtsfeiertage nicht dazu da, sie in Ruhe mit seinen Liebsten zu verbringen? Genießer checken im bayerischen GUT EDERMANN ein, noch bevor der Weihnachtstrubel sie erreicht. Das historische Gut vor den Toren Salzburgs ist ein erstklassiges Wellness- und SpaHotel, in dem Weihnachten noch viel mit Romantik, Stimmung und Gemütlichkeit zu tun hat. Festlich glänzt in dem erstmals um das Jahr 1880 erwähnten einstigen „Gasthaus zur schönen Aussicht“ am 24. Dezember der Christbaum. Traditionelle Weihnachtsklänge berühren das Gemüt in der ländlichen Idylle. Zu Silvester lässt es das GUT EDERMANN ordentlich „krachen“. An einem imposanten Silvesterabend mit Livemusik, Feuerwerk und allem, was dazugehört, rutschen die Gäste in das Jahr 2017. Im Rupertiwinkel, in einer traumhaft schönen Panoramalage, lädt das GUT EDERMANN zum Abschalten ein. Wenn sich der Schnee über das hügelige Voralpenland legt, wird es im romantischen AlpenSpa auf 2.500 m² so richtig gemütlich. Spa-Leiter und Gastgeber Michael Stöberl und sein Team bringen dort einfühlsam Körper und Seele in Einklang. Das neueste Wellness-Highlight ist AlmYurveda – es vereint die Tradition des indischen Ayurveda und das Urwissen der Bauern aus dem Berchtesgadener Land. Wohlige Hitze spüren in der außergewöhnlichen Saunalandschaft, abtauchen im IndoorPool oder im PrivateSpa, Genussbäder mit Johanniskraut, Rosenblüten oder Zirbenölen wirken lassen oder Wasseranwendungen nach Kneipp, Massage- oder Beautybehandlungen – Wellness steht im GUT EDERMANN wahrhaftig für Wohlbefinden. Wer zwischendurch seine Nase gern in die frische Winterluft steckt, zieht auf Langlaufski seine Spuren durch den umliegenden Schnee oder gleitet über eine der vielen Loipen in Inzell, Ruhpolding oder Hammer, nur einen Katzensprung vom GUT EDERMANN entfernt. Wenn die nahen Seen zugefroren sind, ist dort viel Spaß beim Schlittschuhlaufen und Eisstockschießen angesagt. Idyllische Weihnachtsmärkte in Salzburg, Berchtesgaden, Bad Reichenhall oder Traunstein oder in den Dörfern der Umgebung laden ein zu einem Bummel durch Stände mit traditionellem Weihnachtsschmuck, Kunsthandwerk und Selbstgemachtem, zu Glühwein, Punsch und weihnachtlichen Naschereien. Abends werden im Designrestaurant MundArt oder in der gemütlichen BauernStubn Menüs aus der GenussKüche serviert. Ob ein festliches Menü am Weihnachtsabend oder ein Gala-Dinner zum Jahreswechsel– es kommt nur das Beste aus der Region auf die Teller. Die Küche setzt auf regionale, saisonale, frische, hochwertige, gesunde und ehrliche Lebensmittel. Dazu hat das GUT EDERMANN verlässliche Partner wie die Molkerei Berchtesgadener Land www.molkerei-bgl.de, Bad Reichenhaller Mineralwasser www.berg-frisch.de und die Privat Brauerei Wieninger www.wieninger.de (weiterer Partner: Golfanlage Berchtesgadener Land Weng www.gcbgl.de). Das Fleisch kommt von den Bauernhöfen der Region, das Wild aus dem Rupertiwinkel, der Fisch aus den umliegenden Seen und im hauseigenen Kräutergarten und auf den artenreichen Wiesen rund um das Gut wachsen über 120 verschiedene Pflanzen. Immer schon stand dort, wo heute Gäste von Nah und Fern die süßen Seiten des Lebens auskosten, ein bäuerliches Anwesen samt Gasthaus. Heute präsentiert sich nach einer liebevollen Restaurierung und Renovierung ein außergewöhnliches SpaHotel, in dem die Feste gefeiert werden, wie sie fallen.





Weihnachtsreise (buchbar 22.–28.12.16)

Leistungen: 4 Ü im Designzimmer inkl. köstlichem VerwöhnFrühstück vom Buffet, 4-Gänge-GenussMenü am Abend, 1 x Willkommensgetränk an der Hotelbar, 1 x Gesichtsbehandlung oder 1 x Aromaölmassage à 50 Min. – Preis p. P.: ab 475 Euro



Silvester Gala (buchbar 26.12.16–04.01.17)

Leistungen: 4 Ü im Designzimmer inkl. köstlichem VerwöhnFrühstück vom Buffet, Neujahrsfrühstück 8–14 Uhr, 4 Gänge-GenussMenü am Abend, 1 x Willkommensgetränk an der Hotelbar, 1 x Gesichtsbehandlung oder 1 x Aromaölmassage à 50 Min., SilvesterGala-Abend mit Sektempfang, 7-Gänge-GenussMenü, Livemusik und Tanz, Mitternachtssuppe und Feuerwerk – Preis p. P.: ab 638 Euro



Schneezauber 4=3 (01.–22.12.16, 06.01.–31.03.17)

Leistungen: 4 Ü im Designzimmer inkl. köstlichem VerwöhnFrühstück vom Buffet, 4-Gänge-GenussMenü am Abend, 1 x Willkommensgetränk an der Hotelbar, 1 x Lavendel-Ölbad 20 Min., 10 % Preisnachlass auf alle weiteren gebuchten Behandlungen – Preis p. P.: ab 362 Euro



mk Salzburg

